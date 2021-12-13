Ayva kabukları şifa deposudur sakın atmayın!

Sağlık açısından birçok faydası olan ayvanın Latince adı “cydonia vulgaris”tir. Ülkemizde özellikle Anadolu'da yetiştirilir. Ayvanın içinde bulundurduğu polifenolik bileşikler, antioksidan bileşikler, diyet lifi, vitamin ve mineral açısından sağlık deposudur. 100 gram ayvada günlük ihtiyacın yüzde 25'ini karşılayacak C vitamini bulunur. Ayva bağışıklığı güçlendirir ve kolesterolün dengede kalmasına yardımcı olur.

Kış ayları yaklaşırken ayva mevsimi açıldı. Uzmanlar ise bu meyvenin adeta şifa dağıttığını anlattı.

Çin'de özellikle ayva kabuğu ülser tedavisinde, ıslatılmış ve haşlanmış ayva tohumlarından oluşan jöle de göz problemlerini rahatlatmak, mukoza zarı iltihapları ve hatta boğaz ağrılarını tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bazı çalışmalar ayvanın içerdiği güçlü antioksidanlar ile kötü kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olduğunu ve ayva suyunun stresle mücadele eden bireylerde etkili olduğu yönündedir. Ayva bulantı ve kusmayı engeller, sabah bulantılarını giderici bir meyvedir.

Yapılan bir Japon çalışmasında ayva kabuğundaki anti-viral maddelerin Hepatit A,B ve C'ye neden olan organizmaların büyümesini engellediği saptanmıştır. Ayvadaki vitamin ve minerallerin karaciğer fonksiyonlarını uyardığı ve pankreas yetersizliği tedavisinde de yardımcı rol oynadığı iddia edilmektedir.

Ayvanın en önemli faydaları

Kanser karşıtı: Meyvenin etli kısmında kateşin epikateşin denilen ayvaya buruk tadını veren tanenler bulunur. Bu bileşenler kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak ve mukozayı koruyarak özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar

Soğuk ve gribal enfeksiyonlar: Ayva anti-viral (virüslere karşı) özelliklere sahiptir, antiseptik (mikropkıran) tir. Soğuk algınlığı, grip ve diğer viral patojenlere karşı koruma sağlar.

Kalp-damar hastalıkları: Ayva yüksek seviyede çözünür lif olan pektin içeriği ile kötü kolesterolü düşürmede yardımcıdır, beraberinde sindirime yardımcı olup, safra taşı oluşumunu azaltır. İyi oranda potasyum içermesi ile kan basıncını düşürmede etkilidir.

Kilo kaybı: Ayva yüksek lif içeriğinden ötürü kilo kaybına fayda sağlar. 100 g taze ayva 57 kaloridir. İdrar söktürücü bir özelliği olduğundan ayva vücutta sıvı birikimini de ortadan kaldırır. Ayvadan reçeller, jöleler, soslar, pudingler, şuruplar ve hatta kekler yapılabilir.

Ayva kabukları nasıl değerlendirilir?

Ayva çayı

Ayva kabukları ve çekirdekleri atmayın, çay yapın. Ayva çayının sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Cildi güzelleştiren ayva çayı aynı zamanda öksürüğü azaltarak boğazı da yumuşatıyor.

Ayva kabukları, çekirdekleri ile birlikte karanfil, kakule ve kabuk tarçın birlikte kaynatılır. Kaynama sonrasında 5-10 dakika kısık ateşte demlendirilir. Sonrasında süzerek içebilirsiniz. Ayva ile birlikte ayva çayı tüketimine dikkat etmek gerekir.



Ayva Çayının faydaları nelerdir?



- Bol miktarda antioksidan içeren ayva çayı bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Yüksek oranda C vitamini de bulunan ayva çayı virüs ve bakterilere karşı savaşır.

- Ayva çayı cildi güzelleştirir.

- Yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini de sağlar.

- Ciltte oluşan enfeksiyonları da önler.

- Ciltteki yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlarken kırışıklıkların da önüne geçer.

- Ayva çayı düzenli tüketilmesi halinde kilo vermeye yardımcı olur.

- Ayva çayı kanserli hücreler ile savaşır. Ayrıca kanser oluşumunu da önlemektedir.

- Ayva çayı vücutta alerji oluşumunu önler.

- Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva tansiyonu dengeleyerek kalp ve damarları da korur.

- Ayva çayı saçları güçlendirerek saç tellerini derinlemesine besler.

- Ayva çayı genel olarak bağırsak sorunlarını da gidermeye yardımcı olur.

- Ayva çayı kansızlığa iyi gelir.

- Ayva çayı çocukların gelişmesi ve büyümesinde önemli bir yere sahiptir

İdrar söktürücü bir özelliği olduğundan ayva vücutta sıvı birikimini de ortadan kaldırır. İdrar yollarının iyileştirilmesi adına ise, ayva kabuğunun kaynatılarak suyunun içilmesi gerekmektedir.

Ayva çekirdeğinin faydalarına baktığımızda ise dudak çatlaklarının iyileşmesinden söz edebiliriz. Bunun için su içerisinde kaynatılan ayva çekirdeği suyu ile, dudakların yıkanması önerilmektedir.

Ayva Çiçeği ve Çekirdeğinin Faydaları Anne sütünü arttırmak, baş ağrısı problemini gidermek; ve de kalbi güçlendirmek için ayva çiçeğinden yararlanılır. Bu etkileri elde etmek adına, kaynatılan ayva çiçeğinin suyunun içilmesi gerekmektedir.

Uykusuzluk problemine iyi gelmesi, ve sakinleştirici olması dolayısı ile ayva yapraklarının kaynatılarak suyunun içilmesi önerilmektedir.