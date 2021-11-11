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Kadın - Aile Ayva çekirdeği jeli tarifi, nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Ayva çekirdeği jeli tarifi, nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

Ayva, vücudu toksinlerden arındırmasından tutun da kötü kolesterolü düşürmesine dek birçok faydası bulunur.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 00:47:00 - 2021-11-11 00:54:33
Ayva çekirdeği jeli tarifi, nasıl yapılır? Faydaları nelerdir?

Bolca vitamin ve mineral içerdiğinden, faydaları ile her derde deva olacak nitelikte.

Ayva çekirdeğinin faydaları nelerdir? ne işe yarar?

Ayva çekirdeği öksürük kesici doğal ilaçtır.

Özellikle cildiniz için mükemmel bir besindir.

Vücudunuza enerji verir.

Vücudun bağışıklık sistemini korumaktadır.

Cilt temizliğinde ve bakımında üstlendiği rol büyüktür.

Ayva çekirdeği ile yapılan cilt uygulamaları, düzenli olarak kullanıldığında siyah nokta ve sivilceleri yok etmektedir.

Ayva çekirdeği peeling özelliği sayesinde daha canlı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Cildinizin nemlenmesinde ve yumuşamasında oldukça etkilidir.

Ayva çekirdeği ile suyu kaynatıp içen anne adayları doğumlarını daha rahat geçirir.

Ayva çekirdeği ile hazırlanan çaylar, Afganistan’da akciğer iltihaplarına karşı kullanılan doğal bir ilaç olarak bilinmektedir.

Ayva çekirdeği jeli tarifi

Malzemeler:

1 ayvanın çekirdekleri

1/2 çay bardağı temiz su 

Nasıl Yapılır?

Cam bir kabın içine suyu aktarın. Suya çekirdekleri ekleyip karışımın içine başka bir şey kaçmaması için ağzını kapatın. Bu şekilde ayva çekirdekli suyu en az bir gün bekletin. 24 saatin sonunda suyun jelimsi bir kıvama gelecektir.

Nasıl Kullanılır?

Hazırladığınız bu jeli her gün bir kez temiz cildinize uygulayabilirsiniz. Dilerseniz uygularken makyaj temizleme pamuklarından da yardım alabilirsiniz. Düzenli olarak uyguladığınızda önce cildinizin temizlendiğini ve parlamaya başladığını görecek, ilerleyen aşamalarda lekelerin ve çatlakların görünümünün azaldığını fark edeceksiniz.

 

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