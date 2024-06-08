  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! “Çocuk katilleri”

Milli Muharip Uçak Kaan'ı istiyorlardı! Pakistan o ülkeden Kaan'ın rakibini satın aldı, herkes şaşkın

İsrail menşeili kozmetik ürünleri için kavgaya tutuşanlara sert tepki? O uğruna savaş verdiğin makyaj malzemesi vicdanınızı örtmeye yetecek mi?

Danimarka Başbakanına saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Mescid-i Aksa imamından Arap dünyasına tepki! 'Neredesiniz siz'

Devletimizin tüm sivil uçakları satılsa bir tanesi etmiyor! 'Avrupa'da başbakanlar bisikletle gidip geliyor' diyenlere gelsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da icazet törenine katıldı!

Blinken 8. defa Netenyahu'yu ziyaret edecek!

Kapalı pazar esnafı Mansur Yavaş'a isyan etti: Boğuluyoruz başkanım!

Bakan Şimşek, KKM'nin biteceği tarihi açıkladı! 'Yenilemeyeceğiz'
Gündem Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'tan 'Ruanda'dan gelen uçak' provokasyonu
Gündem

Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'tan 'Ruanda'dan gelen uçak' provokasyonu

Yeniakit Publisher
2024-06-08 08:57:00 -
Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'tan 'Ruanda'dan gelen uçak' provokasyonu

İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt Türkiye'nin Ruanda ile imzaladığı turizm iş birliği anlaşmasının ardından sosyal medyada provokasyona girişti. Enginyurt ve Çıray, sınır dışı edilen göçmenlere ait 2018 yılında çekilen fotoğrafı, 'Ruanda'dan Türkiye'ye gelenler' algısıyla paylaştı. Enginyurt ve Çıray gerçek ortaya çıkınca paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

Türkiye ile Ruanda arasında turizm iş birliği anlaşması imzalanması sonrası muhalefet temsilcileri ve yandaşları sosyal medyada provokasyon için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz günerde, bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Ruanda'dan Türkiye'ye göçmenler için bir günde 66 uçuş ayarlandı' yalanını ortaya atarak 'tüm aktarmalı uçuşların iniş noktası İstanbul'muş gibi' gösterdi.

Oysa anlaşmadan önce de Ruanda'dan Türkiye'ye gelmek için aynı sayıda uçuş alternatifi bulunuyordu.

AYTUN ÇIRAY İLE CEMAL ENGİNYURT'UN 'RUANDA'DAN GELEN UÇAK' YALANI

'Uçuş ayarlandı' yalanının ortaya çıkmasından günler sonra bu kez muhalefet partisi temsilcileri sosyal medyada provokasyona girişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, sınır dışı edilen göçmenlere ait 2018 yılında çekilen fotoğrafı, "Ruanda'dan Türkiye'ye gelenler" algısıyla paylaştı.

"ALGISI ORTAYA ÇIKINCA PAYLAŞIMI SİLDİ: BİR ARKADAŞIMA GÜVENDİM, KOYDUM"

Enginyurt ile Çıray, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını sildi.

"Bu kadar küçuk şeylerden medet ummak zavallılıktır." diyen Çıray, "Bir arkadaşıma güvendim, koydum ve uyarılınca hemen sildim." ifadelerini kullandı.

Çıray ile Enginyurt'un algı için kullandıkları fotoğrafın 2018'de çekilen aslı.

Fatih'in idam ettiği Çandarlı Halil Paşa'nın torunundan provokasyon
Fatih'in idam ettiği Çandarlı Halil Paşa'nın torunundan provokasyon

Gündem

Fatih'in idam ettiği Çandarlı Halil Paşa'nın torunundan provokasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23