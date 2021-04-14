Aytun Çıray 'Hocaefendi' fetvayı verdi: Zor işlerde çalışanlara oruç farz değildir

GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açmıştı.

Oruçlarını sadece hurma, muz ve su ile açan futbolcuların görüntülerini eleştiren İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, doktor kimliğine atıfta bulunarak, akıl vermeye çalıştı. Çıray'ın maç saatlerinin ayarlanması önerisi yerine oruç tutan futbolcuları eleştirmesi dikkat çekti.

Daha önce teravih namazının olmadığını da iddia ederek tepki çeken İYİ Partili Çıray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kan dolaşımı vücudun ana kaynağıdır ve bu kaynağın ana noktası yani kalp, kan dolaşımını sağlayan organdır. Yemek yedikten hemen sonra kan dolaşımı hızlanır ve kalp mideye kan pompalamaya başlar. Mide yediklerini sindirebilsin diye kalp büyük bir çalışma içerisine girer.

Gene aynı şekilde spor yaparken yada faaliyet içerisinde iken kalbimiz kaslarımıza kan pompalar. Yani eğer iki kalbiniz yoksa tok karnına spor yapmak sakıncalıdır. Bir kalp hem sindirim için kan pompalayıp hem de kaslara kan pompalayamaz. Tok karnına yani yemek yedikten hemen sonra kalbin görevi sindirim için kan pompalamak iken ona ikinci bir görev yüklerseniz bu sağlığınız açısından büyük risk taşır.

Kalp ortalama 5 kilo civarında olan kanı hem mideye sindirim için hem de kaslara faaliyet için göndermeye çalışırken zorlanır. Kan dolaşımı vücudu besleyen en önemli sistemdir. İç organlara ve beyne yani tüm vücuda da kan aynı anda gitmek zorundadır. Kalp hem vücuda giden kanı pompalarken, sindirim için de artı bir faaliyet içerisine girmişken bir yandan da spor yaparsanız, kalp kaslar için de kan pompalama çabasına girerse bir dolaşım şoku yaratırsınız.

Bu durum da mide krampları, tansiyon yükselmesi gibi hafif sonuçlarla atlatılabileceği gibi kalp krizi geçirme riski ile de karşılaşılabilir. Tok karna spor yapmak yani yemek yedikten hemen sonra spor yapmak son derece zararlıdır. Yemek yedikten hemen sonra spor yapmak yada yorucu işler yapmak kalbinizi yormaktan başka bir işe yaramaz. Yemek yedikten hemen sonra yapılan spor sizi bedenen iki kat daha fazla yorar. Bu durum sadece spor değil tüm fiziksel aktiviteler için geçerlidir.

İnananlar için bu kuralları yaradan koymuştur. Doktorlar ilmi uygular."

Fetvayı verdi: Zor işlerde çalışanlara oruç farz değildir

Öte yandan Aytun Çıray, skandal bir tweet attığı ve tepkilerin ardından sildiği öğrenildi.

"Zor işlerde çalışanlara oruç farz değildir" tweetiyle skandala imza atan Çıray, kendisini fetva makamı yerine koydu. Paylaşımında Çıray, "Değerli genç kardeşlerim.. Allah Kabul etsin. Bir hekim ağabeyiniz olarak sizi uyarmak isterim: 1. Siz bilmeyebilirsiniz. Ancak sağlığını açısından -bazen ölümcül olabilecek- bir hata yapmanızı hakem ve yöneticileriniz önlemeliydi. 2. Zor işlerde çalışanlara oruç farz değildir." ifadesiyle hezeyanda bulundu.

Vatandaşlar tepki gösterince tweetini sildi: Ayasofya hatibi konuşunca sorun ama...

Öte yandan vatandaşlardan Çıray'a "Ayasofya hatibi konuşunca sorun ama siz fetva veriyorsunuz. Maksadınız yardımcı olmaksa maç saatlerini ayarlayın" şeklinde çok sayıda tepki geldi. Tepkilerin ardından Çıray, skandal paylaşımını sildi.