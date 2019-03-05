AYTO Başkanı Ülken’den şubat ayı ihracat değerlendirmesi

2019 yılı Şubat ayı dış ticaret verilerinin açıklanmasının ardından Aydın’da dış ticaret verileri belli oldu. Aydın’da 2019 yılı Şubat ayında toplam ihracat, Ocak 2019 döneminde olduğu gibi yaklaşık 42 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aydın’ın ihracat rakamlarına göre, dünya ticaretinde görülen gerileme nedeniyle 2019 yılının ilk 2 ayında ihracat ortalamasının devam ettiği gözlendi. Hububat ve bakliyat ürünleri ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,51’lik bir artış olmasına rağmen inşaat sektöründe devam eden küresel daralma sebebiyle Çimento gibi inşaat ürünleri ihracatında yaşanan yüzde 88,66’lik, mobilya ve orman ürünlerinde yaşanan yüzde 88,53’lük düşüş Aydın’ın toplam ihracatının geçen yılın aynı ayına göre eksi de kalmasına yol açtı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “2019 yılı Şubat ayında da ülke bazında en çok ihracatı AB ülkeleri ve ABD ile yaptığımız gözlendi. İtalya 2019 Şubat ayında da en çok ihracat yapılan AB ülkesi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre göre ihracatın en çok arttığı ülke yüzde 64 ile Hollanda oldu.2019 yılı Ocak ayı verilerinde an çok dikkati çeken Aydınlı ihracatçıların yeni pazarlardaki başarısı Şubat 2019’da da devam etti. Geçen yılın Ocak ayına göre Litvanya pazarındaki ihracatını yüzde 14000 artıran Aydın, Kosova pazarında yüzde 3200 ve Tayland pazarında da yüzde 2300’lük bir artış gerçekleştirdi.Geçen yılın aynı ayına göre İhracatımızın en çok düştüğü ülke yüzde 95 ile Norveç oldu. Norveç’i G. Kore ve Tayvan takip etti. Avrupa pazarında ise en büyük düşüş yüzde 85 ile Hırvatistan’da gerçekleşti.2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarına göre Türkiye genelinde bir önceki ayda olduğu gibi kendine 25. sırada yer bulan Aydın, 2017 yılı gayri safi yurt içi hâsılasına göre oluşturulan klasmanda ise yine 6. sırada yer aldı” dedi.

Ülken, Aydın’ın ihracatının Şubat ayı rakamlarına bakıldığında 2019 yılı başında yakaladığı ortalamayı devam ettirdiğini belirtti. Dünya ticaretinin gerileme yaşadığı bir dönemde standardını korumasının önemli olduğunun altını çizen Ülken, “Aydın’ın kendi klasmanında, kendi dengindeki iller arasında geçen ay olduğu gibi 6. olması başarı. AYTO İhracat Destek Ofisimiz her ay en az 2 firmaya ilk ihracatını yapması için vesile oluyor. İhracatçı firmalarımızı artırmanın yanında asıl hedefimiz bu firmalarımızın sürekli ihracat yapan firmalar haline gelmelerini sağlamak. Ancak bu şekilde Aydın’ın ihracat rakamlarında hedeflediğimiz noktaya ulaşabiliriz” diye konuştu.