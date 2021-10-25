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Kadın - Aile Ayten Teyze'den büyük başarı
Kadın - Aile

Ayten Teyze'den büyük başarı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, okuma-yazma öğrenen 75 yaşındaki Ayten Gül, farkındalık oluşturmak için çocukları yaşındaki kursiyer arkadaşlarıyla kitap okuma etkinliklerine katılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:57:00 -
Ayten Teyze'den büyük başarı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, okuma-yazma öğrenen 75 yaşındaki Ayten Gül, farkındalık oluşturmak için çocukları yaşındaki kursiyer arkadaşlarıyla kitap okuma etkinliklerine katılıyor.

2019 yılında Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından hayata geçirilen proje ile kurulan Kadın Gelişim Merkezi'nde düzenlenen okuma yazma kursuna katılan 15 kadın diplomalarını aldı. Kursu başarıyla tamamlayan 75 yaşındaki Ayten Gül de azmi ve derslerdeki gayretiyle dikkati çekti.

Kurs yönetimi, ayda bir farkındalık günü düzenleyip herkesin birlikte kitap okumasını sağlıyor. Ayten Gül de bu etkinliklere düzenli katılıyor.

Çoğunluğu çocukları yaşında olan "sınıf arkadaşlarıyla" bir araya gelen Gül, yıllar sonra okuma yazma öğrendiği için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Kursta kendisine katkı sağlayanlara teşekkür eden Gül, "Okuma yazma öğrendikten sonra sanki hayata yeni gelmiş gibi mutlu oldum." diye konuştu.

 

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