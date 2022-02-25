Ayten Erman kimdir? Ayten Erman öldü mü, hastalığı neydi?

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Erman, koronavirüs sebebiyle 86 yaşında vefat etti. Ayten Ertan, Yeşil Çam’ın tanınan isimlerinden Ayşen Gruda'nın ablasıydı. Ayşen Gruda da 23 Ocak 2019 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Ayten Erman kimdir?

Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ayten Erman Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan Ayten Erman ayrıca Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Usta oyuncu Çılgın Bediş dizisinde "Mefaret" rolü ile hafızalara kazınmıştı. Erman'ın yer aldığı bazı diziler ise şöyle; Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi , Dadı, Reyting Hamdi, Bücür Cadı.

Ayten Erman hangi dizi ve filmlerde oynadı

2009 - Arka Sokaklar 4. Sezon (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem 4. Sezon (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2001 - Şen Kahkahalar (TV Dizisi)

2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 - Midasın Düşü (TV Dizisi)

2000 - Dadı (TV Dizisi)

1999 - Bücür Cadı (TV Dizisi)

1996 - 2001 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

1996 - Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi

1994 - Kaygısızlar (TV Dizisi)

1993 - Cümbüş Sokak (TV Dizisi)

1991 - İbret (TV Filmi

1989 - Şahane Evlilik (Sinema Filmi)

1989 - Serseri Aşıklar (Sinema Filmi)

1989 - Lambada / Gençlik Fırtınası (Sinema Filmi)

1988 - Kara Zindan (Sinema Filmi)

1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1988 - Bıçkın (Sinema Filmi)

1988 - Bombacı (Sinema Filmi)

1987 - Temas (Sinema Filmi)

1987 - Mesela Muzaffer (TV Dizisi)

1987 - Annem / Bırakmam Seni (Sinema Filmi)

1986 - Hayroş (Sinema Filmi)

1986 - Beyoğlu'nun Arka Yakası (Sinema Filmi)

1985 - Şendul Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Gurbetçi Şaban (Sinema Filmi)

1985 - Ekmek Elden Su Gölden (Video)

1985 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

1985 - Acımak (TV Dizisi)

1984 - Geçim Otobüsü (Sinema Filmi)

1983 - Şekerpare (Sinema Filmi)

1983 - Şalvar Davası (Sinema Filmi)

1983 - Yorgun (Sinema Filmi)

1983 - En Büyük Şaban (Sinema Filmi)

1982 - İffet (Sinema Filmi)

1982 - Nikah Masası (Sinema Filmi)

1982 - Gülsüm Ana (Sinema Filmi)

1982 - Berduşlar (Sinema Filmi)

1982 - Baş Belası (Sinema Filmi)

1979 - Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)

1976 - Tosun Paşa (Sinema Filmi)

1976 - Güngörmüşler (Sinema Filmi)

1976 - Aile Şerefi (Sinema Filmi)

1972 - Ay Aman Of (Sinema Filmi)