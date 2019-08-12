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Aytemiz, İstanbul-İzmir otoyolunda Mehmetçik Vakfı’ndan kiraladığı istasyonları açtı

Son 192 kilometrelik bölümü, 5 gün önce törenle devreye alınan, İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolda, Mehmetçik Vakfı’ndan kiralanan iki yeni Aytemiz istasyonu hizmet vermeye başladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:24
Aytemiz, İstanbul-İzmir otoyolunda Mehmetçik Vakfı’ndan kiraladığı istasyonları açtı

Son 192 kilometrelik bölümü, 5 gün önce törenle devreye alınan, İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolda, Mehmetçik Vakfı’ndan kiralanan iki yeni Aytemiz istasyonu hizmet vermeye başladı.


İki kurum arasında yapılan anlaşmaya göre; yapımı Otoyol AŞ. tarafından gerçekleştirilen, Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Mehmetçik Vakfı’na ait iki istasyon alanının işletmesini, yenilikçi hizmetleri ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle büyümeye devam eden Aytemiz üstlendi. Mehmetçik Vakfı tarafından akaryakıt istasyonu işletmesi için, 10 yıl boyunca Aytemiz’e kiralanan 2 istasyon alanında Aytemiz, en yeni ürünlerini ve şaşırtan hizmetlerini tüketicileriyle buluşturacak.


Böyle dev bir projenin içerisinde yer almaktan ve Mehmetçik Vakfı’yla manevi yanı daha da güçlü bir anlaşma yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tamamen yerli sermayeli, Türkiye’nin en hızlı büyüyen enerji kuruluşlarından biri olarak, varlığı ile hepimize güven veren Mehmetçik Vakfı ile bu projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin en değerli kurumlarından biri olan Mehmetçik Vakfı, vatan hizmetini yerine getirirken şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimizin kendilerine maddi/manevi destek sağlıyor, çocuklarına üniversiteyi bitirinceye kadar yardımda bulunuyor. Bu iki yeni istasyonumuzun böylesine yüce bir misyona kaynak sağlayacak olmasının da haklı gururunu taşıyoruz. Ülkemize, milletimize, Mehmetçik Vakfımıza ve şirketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:24
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