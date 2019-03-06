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Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor mesaisi başladı

- Antrenmana, sakatlığı bulunan Junior Fernandes ve Welinton katılmazken, Nsakala takımdan ayrı koşu yaptı

06 Mart 2019 Çarşamba 15:50
Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor mesaisi başladı

 

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Top kapma ve dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından idman, dar alanda üçlü turnuva ile sona erdi.

Çalışmaya, sakatlığı bulunan Junior Fernandes ve Welinton katılmazken, Nsakala takımdan ayrı koşu yaptı.

Antalya ekibi, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:50
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