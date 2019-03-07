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Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

07 Mart 2019 Perşembe 18:55
Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplu halde koşuyla başladı. Top kapma, çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Welinton'un yer almadığı antrenmanda, Junior Fernandes takımdan ayrı koşu yaptı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:55
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