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Spor

Aytemiz Alanyaspor yeni teknik direktörü açıklandı

Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Alanyaspor, Çağdaş Atan'ı takımın başına getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 08:02:00 -
Aytemiz Alanyaspor yeni teknik direktörü açıklandı

Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut’tan boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.

Alanya’da bulunan Çağdaş Atan ve Alanyasporlu yöneticiler, bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Genç teknik adamın, yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

Çağdaş Atan daha önce Sergen Yalçın’ın yardımcısı olarak Alanyaspor’da görev almıştı.

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