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Spor

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:45:10 -
Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, iki gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, kondisyon koşularının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Alanyaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

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