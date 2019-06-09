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“Aytaç Baran'a sıkılan kurşun iyiliğe ve güzelliğe sıkılmıştır”

Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerin 9 Haziran 2015’te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran’ı, Hakk’a irtihalinin 4. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

09 Haziran 2019 Pazar 10:08
“Aytaç Baran'a sıkılan kurşun iyiliğe ve güzelliğe sıkılmıştır”

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehid edilen Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. 9 Haziran 2015'te düzenlenen terör saldırısı sonucu katledilen Baran'ın arkadaşları ve öğrencilerinin acısı aradan geçen 4 yıla rağmen ilk günkü gibi taze. Her fırsatta Baran'ın mezarını ziyaret eden arkadaşları ve öğrencileri, mezar başında Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyor. Baran'ın 22 yıllık arkadaşı İbrahim Yaz, Baran'ı yaşadığı müddetçe hep özlemle, rahmetle, güzellikle yâd edeceğini, asla unutmayacağını belirtti.

“Aytaç Baran’ı vuran kişiler gençleri bozmak istiyorlar”

Baran'ın Kur'an-ı Kerim okumayı öğrettiği öğrencilerinden İsmail Kaçan da, "Onun açısından sevinç duyuyorum çünkü Allah yolunda şehit olmak onun hayatının en büyük arzusuydu. Fakat geride kalan bizler için özlem doludur. Aytaç Baran'a sıkılan kurşun sadece onun bedenine değil, iyiliğe ve güzelliğe sıkılmış kurşundur. Çünkü Aytaç Baran kendisine gençleri kurtarma misyonu biçmiş bir insandı. Onu vuranlar ise gençleri bozmaya çalışan insanlardı. Dolayısıyla sıkılan o kurşun iyiliğe ve güzelliğe sıkılmış bir kurşundu" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:08
  1. Diyarbakır
  2. PKK'lı teröristler
  3. Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran
  4. terör saldırısı
  5. Kur'an-ı Kerim
  6. İbrahim Yaz
  7. İsmail Kaçan

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