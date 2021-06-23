AYT barajı geçmek için kaç net 2021 AYT barajı geçmek için kaç net lazım 2021 soruları YKS sınavı için büyük bir heyecanla bekleyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. YKS sınavında puanlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan en düşük AYT baraj puanının kaç olması gerektiği sıklıkla araştırılan konulardan. Peki, YKS'de AYT puanı kaç olursa baraj geçilir? İşte yanıtı...

AYT barajı geçmek için kaç net lazım 2021?

2021 YKS puan türlerine göre 180 puan barajını geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekir. 2021 TYT de 150 barajını sağlayamayan adaylar, AYT de kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz.

TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçecektir.

YKS barajı geçmek için kaç doğru yapmak gerekir?

TYT kaç netle baraj geçilir, kaç soruyu doğru yapmak gerekiyor gibi soruların cevabı internette araştırılıyor. TYT'de barajı geçmek için Türkçe ve Matematik testlerinden toplan 16 net yapmak gerekiyor. Genelde ise 17-20 net yapmak gerekiyor