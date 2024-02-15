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Gündem Aysever’den çarpıcı iddia! Yenilen Ekrem parti kuracak
Gündem

Aysever’den çarpıcı iddia! Yenilen Ekrem parti kuracak

Yeniakit Publisher
2024-02-15 17:33:00 -
Aysever’den çarpıcı iddia! Yenilen Ekrem parti kuracak

Yaklaşan yerel seçimlerde tekrar İBB başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun bir sonraki kurultayda genel başkanlığa aday olacağı ileri sürülürken CHP’ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever bomba bir ortaya attı.

HABER MERKEZİ

CHP’de krizler bitmek bilmiyor. CHP’de aday belirleme süreci krizlerle devam ederken bir yandan da yetki krizi yaşanıyor. Yaklaşan yerel seçimlerde tekrar İBB başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun bir sonraki kurultayda genel başkanlığa aday olacağı ileri sürülürken CHP’ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever bomba bir iddiayı dillendirdi. CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, “Eğer Ekrem İmamoğlu İstanbul’da tahmin ettiği neticeyi alamazsa ve kurultayı kaybederse kendisine parti kuracak. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Dolayısıyla İstanbul’daki atamaları Ekrem Bey’in memurları olarak belediye başkanlarını ilçe belediye başkanlarının ön seçimsiz atamasının temel sebebi, bir problem olduğunda, ilçelerde ve Türkiye’deki genelde illerde olan isimlerin hepsinin istifa edip Ekrem İmamoğlu’nun partisine geçeceğini bildikleri için bu hazırlığı yapıyorlar. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu parti kurma hazırlıklarını da tamamlamış durumda. Eğer kurultayı kaybetse zaten o partiyi kuracaktı. Aslında temel organizasyon da Meral Hanım’la birlikte hareket etme meselesiydi orada bir çatlak oldu.” dedi.

Kuracağı parti CHP çizgisinde değil

Yaptığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu’nun kuracağı partinin CHP ile aynı çizgide olmayacağına da değinen Aysever, “Bugün çok önemli bir siyasetçiyle konuştum. Aynen söylediğini söylüyorum. ‘Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partili değil Anavatan Partili ve büyük oranda Cumhuriyet Halk Partisi’nden de hoşlanmıyor’ dedi. O daha sert söyledi de ben bunu söyledim. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bir parti hazırlıyor kendisine hazırladığı partide Cumhuriyet Halk Partisi’nin çizgisinde değil. CHP’li değil. ‘CHP’nin neferi’ diye yazan arkadaşlar ya troldür ya da hakikatten uzaktır. Dört eğilimli Anavatan Partisi çizgisinde yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Anavatan Partisi ideolojisine oy verdiğini bilsin.” ifadelerini kullandı.

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