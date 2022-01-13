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Gündem Ayşenur'un şüpheli ölümü! Küçük kıza tekme atılmış
Gündem

Ayşenur'un şüpheli ölümü! Küçük kıza tekme atılmış

Burdur'da 3 yaşındaki kız çocuğu Ayşenur Kazık evinde ölü bulundu. Küçük kızın annesi ve dayısı gözaltına alındı. Dayı Hızır Ç'nin ifadesinde, gece gürültü yapan küçük kızı susturmak için tekme attığını söylediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 05:37:00 -
Ayşenur'un şüpheli ölümü! Küçük kıza tekme atılmış

Alınan bilgiye göre, Burdur'da Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Kader Karadeniz, sabah kızı Ayşenur uyanmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kazık'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, anne Kader Karadeniz ile dayı Hızır Ç'yi gözaltına aldı.

Çocuğa tekme iddiası

Hızır Ç'nin ifadesinde, gece Ayşenur'un ses çıkararak gürültü yaptığını, susturmak için çocuğa tekme attığını, tekmenin neresine geldiğini bilmediğini söylediği iddia edildi. Anne Karadeniz'in de kardeşinin hareketinden haberi olmadığını ifade ettiği kaydedildi.

"Diğer torunumu bize versinler"

Ayşenur'un Konya'nın Akşehir ilçesinden gelen babaannesi Kader Tuğla da adliyenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Erdi Karakiraz'ın, Kader Karadeniz ile dini nikahla evlendiğini ve 2 çocuklarının dünyaya geldiğini belirtti.

Kader Karadeniz'in ailesinin çocuklara şiddet uyguladığını iddia eden Tuğla, "Çocukları ayağından bağlıyorlardı, banyoya, bodruma kilitliyorlardı. Diğer torunumu bize versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı o var. Geride kalan çocuğuyla avunsun." dedi.

AA'nın haberine göre; Karadeniz'in 4 yaşındaki erkek çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

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