  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ayşenur Arslan'dan ilginç sözler! "İYİ Parti 15 Temmuz'da..."
Siyaset

Ayşenur Arslan'dan ilginç sözler! "İYİ Parti 15 Temmuz'da..."

CHP yandaşı Ayşenur Arslan, İYİ Parti'nin 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı'da düzenlenen mitinge katıldığını söyledi. Millet İttifakı'nı cilalamak için sürekli yalan söyleyen Arslan yine rezil oldu. İYİ Parti'nin 25 Ekim 2017'de kurulduğunu dahi bilmeyen Arslan, 15 Temmuz sürecinde partinin henüz kurulmuş olmadığını hesaba katamadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 13:56:00 -

 yeniakit.com.tr  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de miting düzenledi.

CHP yandaşı birkaç gazeteci de miting alanına gitti. Halk TV'nin gediklileri İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan da alandaydı.

Burada canlı yayın yapan Ayşenur Arslan, İYİ Parti'nin 15 Temmuz sonrası Yenikapı'da düzenlenen mitinge gittiğini söyledi.

Ancak Arslan, İYİ Parti'nin 25 Ekim 2017'de kurulduğunu unuttu. Olmayan partinin mitinge katıldığını ileri süren Arslan, Millet İttifakı'nı cilalamak için bir yalan daha ortaya attı ancak bu kez kendi mahallesinin bile diline düştü.

Ayşenur Arslan'ın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya'dan altın ve dolar uyarısı!
İSLAM

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya'dan altın ve dolar uyarısı!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, "Artan-azalan Dolar/TL ve gram altın f..
Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Deniz Baykal duyunca gözleri doldu'
Siyaset

Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Deniz Baykal duyunca gözleri doldu'

CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen, Sabah gazetesine konuştu. Kılıçdaroğlu'nun partide tek adam rejimi kurduğunu belirten Sevigen, olayı zi..
Temel Reis'in tansiyonu yükselecek! Final hazırlığı yapıyor
Gündem

Temel Reis'in tansiyonu yükselecek! Final hazırlığı yapıyor

"Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay