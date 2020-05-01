Ayşenur Arslan da darbe çığırtkanlığına başladı! 'Bir şeyler yapmak lazım'

Halk TV'de İrfan Değirmenci'nin sunduğu ana habere telefonla bağlanan Ayşenur Arslan son dönemde muhalefetten yükselen "bir şey yapmak lazım" sözlerine katıldı. Canan Kaftancıoğlu da benzer bir ifade kullanmış ve bu sözler "darbe" çağrısı olarak nitelenmişti.

CHP'nin iktidara karşı gündeme getirdiği darbe imalarının ardı arkası kesilmiyor.

Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'in ardından şimdi de muhalif medyadan sesler yükselmeye başladı.

Halk TV'de İrfan Değirmenci'nin yayınına bağlanan Ayşenur Arslan'ın sözleri yenilir yutulur gibi değil. Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimini bir lütuf olarak gördüğünü belirtirken koronavirüsü de aynı şekilde gördüğünü söyledi.

Ayşenur Arslan'ın skandal sözleri şöyle:

"Binlerce insan işinden oldu, hayatından oldu. O anlarda Erdoğan bunu bir lütuf olarak niteledi. Bence aynı şekilde korona salgınına da bir lütuf olarak bakıyorlar. Baskıyla herkesi hizaya getirmeye çalışıyorlar.

Bütün bunların üstesinden gelebilmek için hep birlikte bir şeyler yapmak gerekiyor. Onun ne olduğunu ben tabi bilemiyorum. Ama kral o kadar çıplak ki İrfan ne söyleyelim bilmiyorum.Bakın, bir şey yapmak lazım ama bunun ne olduğunu hem biz medya çalışanları hem de muhalefet arayıp bulacak.