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Aktüel Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın öldü mü? Ayşegül Aydın’ın katili kim nereli?
Aktüel

Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın öldü mü? Ayşegül Aydın’ın katili kim nereli?

Kocaeliİ'de yabancı uyruklu A.M.’nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak ağır yaraladığı Ayşegül Aydın, 12 Temmuz'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayşegül Aydın’ın katili ifadesinde ne dedi? Ayşegül Aydın’ın katili tutuklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 08:31:00 - 2021-11-22 08:32:07
Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın öldü mü? Ayşegül Aydın’ın katili kim nereli?

Ayşegül Aydın'ı kim öldürdü? Kan donduran olan Kocaeli Gebze'de 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın (16), kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. (20) tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın’ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ayşegül yaşam katili

Ayşegül Aydın’ın katili ifadesinde ne dedi?

Yabancı uyruklu katil ve sapık katil A.M. (20) “Birkaç aydır Gebze ilçesindeyim. Pelitli Mahallesi’nde bulunan metruk binalarda kalıyorum. Olay günü alkol adım ve cami civarında dolaştığım sırada isminin sonradan A.A. olduğu tarafıma iletilen bayanı gördüm. Alkolün etkisiyle bayan hoşuma gitti. Beğendim ve gittiği yöne doğru arkasından takip ettim. Tenha ve ağaçlık bir yere geldiğimizde arkadan yaklaşarak habersizce boğazını sıktım ve etkisiz hale getirmeye uğraştım. Aniden baygınlık geçirip yüz üstü yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Sürükleyip çalılık ve ağaçlık alana soktum. Çevreden sesler gelince biraz uzaklaştım, sonra geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yüzünde sıcaklık ve ağzında köpük vardı. Çantasındaki ıslak mendille ağzını ve yüzünü sildim. Yarım saat ayıltmaya çalıştım, başaramayınca sırtıma alıp yol kenarına taşıdım.” diye ifade vermişti.

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