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Gündem Ayşe Sucu'dan Sözcü'yü karıştıracak sözler: Padişahlara Türklerin sultanı denilir
Gündem

Ayşe Sucu'dan Sözcü'yü karıştıracak sözler: Padişahlara Türklerin sultanı denilir

Osmanlı padişahlarına çirkin hakaretleri ile gündeme gelen Sözcü'nün yazarı Ayşe Sucu, twitterdan paylaştığı mesajında, "Osmanlı padişahları Türklerin sultanıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:02:00 - 2021-03-16 16:43:02
Ayşe Sucu'dan Sözcü'yü karıştıracak sözler: Padişahlara Türklerin sultanı denilir

 Yeniakit.com.tr 

Osmanlı padişahlarına düşmanlığı ile tanınan Sözcü'nün yazarlarından Ayşe Sucu, twitter hesabından yaptığı 'andımız' paylaşımı ile yazarı olduğu Sözcü gibi düşünmediğini söyledi.

'Korkak vehimli bir adamdı'

Henüz 2 gün önce Osmanlı'nın son padişahı 2. Abdulhamid Han'ı gündemine alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, çirkin ifadelerle onu hedef almıştı:

"Osmanlı İmparatorluğu tam 33 yıl boyunca Abdulhamit isimli padişahın ağır baskısı altında yaşadı. Meclis'i kapattı, anayasayı askıya aldı ve tek adam zulmü oluşturdu. Koskoca imparatorluğu tek başına, keyfi kararlarla yönetiyordu. Korkak vehimli bir adamdı. Baskısı ve zulmü giderek artıyordu."

'Padişahlara Türklerin sultanı denir'

Sözcü'nin bir diğer yazarı Ayşe Sucu ise padişahlara methiyeler dizdiği bir paylaşım yaptı. Andımız ile ilgili tartışmalara değinen Sucu, "11. asırdan bu yana bu toprakların adı Türkiye'dir. Seyyahlar, eserlerinde, Türkiye'ye gidiyoruz derler. Osmanlı toplumuna Türk, Padişahlara da Türklerin Sultanı denilir. Andımızdan rahatsız olmak, bu toprakların, bu toplumun, bu bayrağın adından rahatsız olmaktır." dedi.

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Yorumlar

Şahin

Emin colasan denen sen Abdhamit han in öncesi bile olamayacak kadar .......sin
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Murat yolcu

Evet ben kürt ırkına mensup bir müslümanım ve andımızın kaldırılması çok yerinde bir karar ben müslüman türk kardeşlerimi ALLAH için seviyorum ama bana zorla varlığım türk varlığına armağan olsun sözü kadar ırkçılık faşizm sözü yoktur Ne Mutlu Müslümanım diyene.
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