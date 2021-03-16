Ayşe Sucu'dan Sözcü'yü karıştıracak sözler: Padişahlara Türklerin sultanı denilir

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Osmanlı padişahlarına düşmanlığı ile tanınan Sözcü'nün yazarlarından Ayşe Sucu, twitter hesabından yaptığı 'andımız' paylaşımı ile yazarı olduğu Sözcü gibi düşünmediğini söyledi.

'Korkak vehimli bir adamdı'

Henüz 2 gün önce Osmanlı'nın son padişahı 2. Abdulhamid Han'ı gündemine alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, çirkin ifadelerle onu hedef almıştı:

"Osmanlı İmparatorluğu tam 33 yıl boyunca Abdulhamit isimli padişahın ağır baskısı altında yaşadı. Meclis'i kapattı, anayasayı askıya aldı ve tek adam zulmü oluşturdu. Koskoca imparatorluğu tek başına, keyfi kararlarla yönetiyordu. Korkak vehimli bir adamdı. Baskısı ve zulmü giderek artıyordu."

'Padişahlara Türklerin sultanı denir'

Sözcü'nin bir diğer yazarı Ayşe Sucu ise padişahlara methiyeler dizdiği bir paylaşım yaptı. Andımız ile ilgili tartışmalara değinen Sucu, "11. asırdan bu yana bu toprakların adı Türkiye'dir. Seyyahlar, eserlerinde, Türkiye'ye gidiyoruz derler. Osmanlı toplumuna Türk, Padişahlara da Türklerin Sultanı denilir. Andımızdan rahatsız olmak, bu toprakların, bu toplumun, bu bayrağın adından rahatsız olmaktır." dedi.