Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atamalar yapıldı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ayşe Ergezen atandı. Peki Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce hangi nerede çalıştı?

Ayşe Ergezen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar yardımcılığı yaptı. Ergezen, 1980 yılında, Balıkesir- Gönen’de doğdu. Bunun yanı sıra Ergezen Trablus’ta başladığı ilk öğrenim hayatını Gönen’de , Orta öğrenim hayatını ise İstanbul’da tamamladı ve 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme-Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun oldu.

İsveç Jönköping Üniversitesinde Uluslararası İşletme eğitimi alan Ergezen, Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset alanında yaparak iş hayatına Finansbank’ta yönetici olarak başladı. Ayrıca Ergezen daha sonra kendi işini kurarak bu dönemde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. Ayşe Ergezen, 2016 yılının Mart ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca Ergezen iyi derecede İngilizce bilmektedir.