Ayrılmak istedi diye otelde başını yere vura vura öldürdü

Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen Kazakistanlı kız arkadaşını kafasını betona vura vura öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, 19 Ekim Cuma günü saat 01.30 sıralarında Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Gaziantep'te oturan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinden tanışıp arkadaş olduğu Kazakistanlı Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Daha önce Antalya'da tatil yapan ikili, geçen ekim ayında yine tatil kararı aldı. Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy ise Gaziantep'ten gelerek Antalya'da 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Bir süre tatil yapan çiftten Nailia Nutfullina, ayrılmak istediğini söyledi. Bu nedenle ikili arasında gece tartışma çıktı.

Yerde tekmeledi, başını betona vurdu

Otelin barında başlayan ve bahçede devam eden tartışmanın büyümesinin ardından Altay Aksoy, Nailia Nutfullina'yı dövmeye başladı. Yere düşen Nutfullina'yı tekmelemeye devam eden Aksoy, kadının başını beton zemine vurdu. İkilinin kavgasına otel görevlileri ve diğer tatilciler müdahale etti.

Ağır yaralanan Nailia Nutfullina için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Nutfullina, ambulansla Muratpaşa ilçesinde bulunan özel hastaneye götürüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Altay Aksoy ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

20 gün sonra yaşamını yitirdi

Yoğun bakıma alınan Nutfullina, 20 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, Nailia Nutfullina'nın başına ve vücuduna aldığı darbelere bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer yandan Altay Aksoy'un, Rus arkadaşlık sitesinde 'Kadınları çok sevmek gerekmiyor. Çünkü kadınlar, sevilmeyi hak etmiyor. Bir kadını sevdim. Ama o bunu hak etmiyor' diye paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Aksoy'un 2015 yılında tartıştığı annesini dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı, 30 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.