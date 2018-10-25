Ayrılıkçılarla ordu güçleri arasında çatışma çıktı! Çok sayıda ölü var

Yerel basındaki haberlere göre, ordu birlikleri ülkenin Kuzey-Batı bölgesindeki Ndu köyünde, Anglofon ayrılıkçılara yönelik operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada 2'si asker 17 kişi yaşamını yitirdi.

Ordu kaynakları operasyonda 8 rehinenin kurtarıldığını belirtti.

Aynı bölgedeki Baba köyünde iki gün önce güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 8 ayrılıkçı öldürülmüştü.

Kamerun'da mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın 7 Ekim'de tekrar seçilmesinin ardından ordu, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgedeki ayrılıkçılara yönelik operasyonlara ağırlık vermeye başladı.

Söz konusu operasyonlarda şu ana kadar 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, ayrılıkçılar tarafından kaçırılan, aralarında mühendis, siyasetçi, dini lider ve öğretmenlerin de olduğu bazı rehineler ordu güçlerince kurtarıldı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.