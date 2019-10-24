Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol polisinden sert müdahale
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle terörün yanında yer alan ayrılıkçı Katalanlar, düzenledikleri bölücü gösterilerde İspanyol polisinin sert müdahalesine maruz kalıyor.24 Ekim 2019 Perşembe 08:50
İspanya'ya bağlı olan Katalan özerk bölgesinin ayrılıkçı liderleri hakkında verilen hapis cezalarının ardından, bölgede başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü.
Olaylara İspanyol polisinin müdahalesi sert oluyor.
Protestolara katılan ayrılıkçı Katalanlara sert önlemler uygulayan İspanyol polisi, göstericileri dağıtmak için hiçbir sertlikten kaçınmıyor.
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