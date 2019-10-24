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Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol polisinden sert müdahale

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle terörün yanında yer alan ayrılıkçı Katalanlar, düzenledikleri bölücü gösterilerde İspanyol polisinin sert müdahalesine maruz kalıyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:50
Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol polisinden sert müdahale

İspanya'ya bağlı olan Katalan özerk bölgesinin ayrılıkçı liderleri hakkında verilen hapis cezalarının ardından, bölgede başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü.

Olaylara İspanyol polisinin müdahalesi sert oluyor.

Protestolara katılan ayrılıkçı Katalanlara sert önlemler uygulayan İspanyol polisi, göstericileri dağıtmak için hiçbir sertlikten kaçınmıyor.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:50
  1. Katalonya
  2. İspanya
  3. Barış Pınarı Harekatı

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  • mustafamustafa11 sa önce
    AVRUPADA MEDENİYET VAR DİYEN KAMALİSTLERİN ........ ULAN BUMU MEDENİYET. 
  • kiowakiowa22 sa önce
    bizim güvenlik kurumları yetkilileri,ilgilileri belki örnek alır...bizde devlete sövmek suç değil sanki..
  • GerçekGerçek22 sa önce
    Aramızdaki fark biz Müslüman Türk milleti yiz. Birgün elbet bu laik kakafoni rejimde değişecek tek gerçek güzellik gelecek.
  • Bülent üstündağBülent üstündağ23 sa önce
    AVRUPALILAR HRİSTİYAN, MUSEVİ VE ATEİST İNANCINA SAHİPTİRLER VE YAŞANTILARI İNANÇLARINA UYGUNDUR. BİZ %99 U MÜSLÜMAN OLAN TC. VATANDAŞLARI OLARAK İSLAMİ KURALLARA GÖRE YAŞAMALI, AVRUPALILARI ÖRNEK ALMAMALIYIZ. CENNETE SADECE MÜMİNLER VE MÜSLÜMANLAR GİRECEKTİR. DİĞERLERİNİN EĞLENCELERİ DÜNYA HAYATINDAN İBARET OLACAKTIR.haramların işlendiği evde de ülkede de huzur olmaz.
  • cemcem23 sa önce
    ne çok hain düşmanımız varmış be.bu kadar mı dünya yı türk düşmanı yapmışız..durmak yok yola devam.demek ki doğru yoldayız.
  • FikriFikri23 sa önce
    Sen kendi işine bak İspanya. Biz dağda teslim olan teröriste bile böyle muamele yapmıyoruz.

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