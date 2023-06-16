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Siyaset Ayrılanı hedefe koyuyorlar! Özgür Özel Abdullatif Şener'i yerden yere vurdu
Siyaset

Ayrılanı hedefe koyuyorlar! Özgür Özel Abdullatif Şener'i yerden yere vurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-16 18:13:00 -
Ayrılanı hedefe koyuyorlar! Özgür Özel Abdullatif Şener'i yerden yere vurdu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf eden ve CHP'den ayrılan Abdullatif Şener, muhalefetin yeniş hedefi oldu.

CHP'li Özgür Özel, partiden ayrılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf etmesi sebebi ile Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu.

Şener'in açıklamalarını değerlendiren Özel, "İçim acıyarak, kanım donarak izledim" dedi.

"Şener meselesinde şunu söylemek lazım; CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu." diyen Özel, "Hangi arkadaşımızı yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partililere özür borcumuz var." ifadelerini kullandı. 

'CHP tek parçadır'

"Aday olacak mısınız?" sorusuna da cevap veren Özel şöyle devam etti:

Seçimin sonuçları her kademede değerlendiriliyor. Sayın Genel Başkanımızın, sayın İmamoğlu'nun ve benim farklı değerlendirmelerimiz oldu. CHP değişimi konuşmaktadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu "Değişimin önünü açacağım" ifadesini konuşmaktadır. CHP tek bir parçadır. Ben CHP Grup Başkanı sıfatımla, sayın Ekrem İmamoğlu İBB'nin seçilmiş belediye başkanı sıfatıyla, sayın Genel Başkanımız da Genel Başkan sıfatıyla son derece özenli bir dil kullanıyoruz. Kuşoğlu'nun açıklamaları kişisel uyarılardır. Bu uyarılar sayın Genel Başkanımızın takınmadığı bir üslup. Ancak tam da olması gerektiği gibi bir yerden tartışıyoruz.
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