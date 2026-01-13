Ayran tarifi nasıl yapılır? Aranan tarif merak konusu oluyor: Maden suyu ve yoğurtla yapılıyor...

Ayran tarifi nasıl yapılır?

Sıcak yaz günleri içimizi ferahlatan, en kolay yapıma sahip olan bol köpüklü bir ayrana kim hayır diyebilir ki? Kışında ev yoğurdu ile yapılmış tamamen doğal olan bir ayranla hiçbir meyve suyu ve içecek yarışamaz. Yemeklerinizin yanına yakışacak, kalori hesabı yapmayacağız ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu sodalı ayranı sizlerde denemelisiniz. Hazırladığınız menülerinize kolay bir şekilde ekleyebileceğiniz ayran nasıl yapılır?

Ayran Tarifi İçin Malzemeler!

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı maden suyu

1 bardak soğuk su

1 çay kaşığı Tuz

Ayran Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak uygun bir kap içerisine yoğurdumuzu alalım. Eğer varsa ev yoğurdu yoksa hazır yoğurt kullanabilirsiniz.

Ardından üzerine su hariç diğer malzemelerimizi ekleyelim. Blender ile homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Tuzunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

Suyu ekleyerek blender ile karıştırmaya devam edelim. Eğer ayranınızın daha koyu ve akışkan olmasını istiyorsanız soğuk suyu yavaş yavaş ekleyerek damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Nefis bir ayran oluyor. Dilerseniz üzerine bir tutam kuru nane serpebilirsiniz ya da taze nane eşliğinde servis edebilirsiniz.

Ben bu ölçülerle 4 bardak ayran elde ettim. Siz oranları kişi sayınıza göre arttırarak ayarlayabilirsiniz.