Suikast korkusu: Kim Jong-un güvenlik ekibinde büyük değişim

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kişisel güvenliğinden sorumlu üç üst düzey yetkiliyi görevden aldığını açıkladı. Bu durum, Kim’in olası suikast girişimlerinden endişe duyuyor olabileceğine işaret ediyor.

Seul’deki Birleşme Bakanlığı, Kim’in güvenliğini yürüten üç devlet kurumunun başına yeni isimlerin getirildiğini bildirdi. Söz konusu görev değişiklikleri, ekim ayında düzenlenen bir askeri geçit töreni sırasında fark edildi.

İnsansız hava araçları ya da elektronik saldırılara karşı güvenlik önlemlerinden sorumlu olan Koruma Komutanlığı’ndaki bu değişikliklerin, Kim’in Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına destek amacıyla asker gönderme kararına bağlı olabileceği belirtildi.

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü’nden analist Hong Min’e göre bu adım, güvenlik yapılanmasında değişimi tetiklemiş olabilir.

Hong, “Kim’in güvenlik düzenindeki değişim, Kuzey Kore askerlerini Rusya’ya konuşlandırdığı Ekim 2024’ten itibaren tespit edildi.Bu konuşlandırmanın yarattığı yoğun uluslararası ilgi ortamında, Ukraynalıların da dâhil olabileceği bir suikast girişimi ihtimalini değerlendirmiş olabilir,” dedi.

Analistler, ABD’nin bu ay Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalamasının da Pyongyang’daki güvenlik endişelerini artırmış olabileceğini söylüyor.

Bu operasyon, uzun süredir liderliğini hedef alan bir saldırıdan korkan ve Washington’u kendisini iktidardan uzaklaştırmaya çalışmakla suçlayan Kuzey Kore yönetimi için adeta bir kâbus senaryosu olarak görülüyor.

Seul’ün istihbarat teşkilatı daha önce Kim’in, hayatına yönelik girişim riskleri nedeniyle çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdığını açıklamıştı.

Ajansa göre Kim’in ofisi bu kapsamda iletişimi engelleyebilen sistemler ile insansız hava araçlarını tespit edebilen ekipmanlar temin etti.

Kim, son bir yılda nükleer tahrikli bir denizaltının incelenmesi de dâhil olmak üzere çeşitli resmi görevlerde kızı Ju-ae ile birlikte sık sık görüntülendi.

Analistler, Ju-ae’nin nükleer silahlara sahip rejimin başına geçmesi muhtemel isim olarak öne çıktığını değerlendiriyor.