Almanlar parayı kıstı, krize rağmen Alanya'dan vazgeçmiyorlar! 138 milyon... Turist sayısı patladı

Mayıs–Ekim dönemini kapsayan yaz sezonu için DRV, cironun yüzde 3 artarak 58 milyar euroya ulaşacağını öngörüyor. Aynı dönemde seyahat eden kişi sayısının ise yaklaşık 93 milyon ile istikrarlı kalması bekleniyor. Orta mesafe uçaklı paket turlar ve kruvaziyerler talep artışı gösterirken, Almanya içi ve yakın komşu ülkelere yönelik kısa mesafeli tatillerde düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor. ERKEN REZERVASYON YAPTIRIYORLAR DRV, erken rezervasyonlardaki güçlü seyri sektör adına olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyor. Birliğin paylaştığı verilere göre: Doğu Akdeniz ülkelerinde ciro artışı: " Yaz sezonunda Türkiye, erken rezervasyonlarda en çok tercih edilen destinasyon olmaya devam ediyor. Türkiye içinde özellikle Antalya, Alanya ve çevresi, her şey dahil konsepti, uzun sezon avantajı ve fiyat-performans dengesiyle Alman turistlerin ilk tercihlerinden biri oldu. Alanya; geniş otel kapasitesi, aile dostu tesisleri ve artan kaliteli konaklama seçenekleriyle erken rezervasyonlarda dikkat çeken destinasyonlar arasında yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra Mısır, İtalya, İspanya anakarası ve Tunus da Alman tatilcilerin erken rezervasyonlarında öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor. Turizm temsilcilerine göre, Alanya’nın Alman pazarındaki yükselişi; ulaşım kolaylığı, yenilenen otel yatırımları ve uygun fiyatlı paket turlar sayesinde önümüzdeki yıllarda da sürecek. Bölgenin özellikle aileler ve uzun süreli tatil planlayan Alman turistler için cazibesini artırdığı belirtiliyor. Öte yandan Antalya 2025 turizm sezonunda hareketli başladı. Manavgat'ta turist sayısı arttı, sezon ekim-kasım ayına kadar devam ediyor.