Saniyeler içinde devasa çukurlar: Obruklar modern şehirlerin kabusu oldu

OBRUKLAR NEDEN OLUŞUYOR? Aslında obrukların oluşum mantığı temel bir sürece dayanıyor: Su, yerin altındaki kireçtaşı veya dolomit gibi çözünebilen kayaları zamanla eriterek dev boşluklar oluşturuyor. Kumtaşları gibi daha sert yapılar bile, onları bir arada tutan doğal çimentonun su tarafından çözülmesiyle kum tanelerine dönüşüp akıp gidiyor. Ancak en tehlikeli senaryo, yerin altında devasa bir boşluk oluşurken yüzeydeki tabakanın hiçbir şey yokmuş gibi sağlam görünmeye devam etmesiyle yaşanıyor. Üst katman yeterince sertse, altındaki boşluk iyice genişleyene kadar dayanıyor ve sonunda bir deprem, ağır bir aracın geçişi ya da sadece kendi ağırlığıyla bir anda aşağı çöküyor. Yüzey ne kadar sertse, çöküşün şiddeti ve yarattığı delik de o kadar büyük oluyor.