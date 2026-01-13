  • İSTANBUL
Saniyeler içinde devasa çukurlar: Obruklar modern şehirlerin kabusu oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Saniyeler içinde devasa çukurlar: Obruklar modern şehirlerin kabusu oldu

Saniyeler içinde oluşan obruklar, artık sıradan doğal olaylar olmaktan çıkıp modern şehirler için ciddi ve gizli bir tehdit haline geldi; 2025’te yer kabuğundaki hareketlilik dünya genelinde gözlemlendi. Yerin altından aniden gelen uğultulu bir çöküşle yolların yutulduğu, binaların uçurumun kenarında asılı kaldığı sahneler artık sadece felaket filmlerine özgü değil. Geçtiğimiz yıl İngiltere'de bir kanalın tabanının çökmesiyle iki teknenin oluşan dev bir çukura yuvarlanması, bu korkutucu doğa olayını tekrar gündeme taşıdı. Türkiye dahil, Dünyanın dört bir yanından gelen haberler, obrukların 2025 yılında adeta birer “yer yutan canavar” gibi mesai yaptığını gösteriyor. Kaliforniya'da bir okulun bahçesinde açılan 10 metrelik dev delikten, Bangkok’ta ana yolları felç eden devasa göçüklere kadar pek çok olay, yer kabuğunun ayaklarımızın altından çekilmeye başladığı hissini uyandırıyor. Bu durum o kadar ciddi bir hal aldı ki, ABD Kongresi obrukları haritalamak ve nedenlerini araştırmak için özel bir yasa tasarısını gündemine taşıdı.

Foto - Saniyeler içinde devasa çukurlar: Obruklar modern şehirlerin kabusu oldu

Obruklar sadece görsel bir şölen ya da korku unsuru değil, aynı zamanda devasa birer maliyet kapısı haline de gelmiş durumda. Örneğin Baltimore’da birkaç yıl önce açılan bir deliği kapatmanın faturası, beklenen miktarın üç katına çıkarak 30 milyon doları aştı. Şehrin yetkilileri, deliği onarmaya çalıştıkça sorunun daha da kötüleştiğini ve sürekli para harcamak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Can kayıpları ise işin en acı tarafı, yatağında uyurken bir anda açılan deliğin içine çekilen ve bir daha asla bulunamayan insanların hikayeleri, bu doğa olayının ne kadar sinsi olabileceğini hatırlatıyor.

OBRUKLAR NEDEN OLUŞUYOR? Aslında obrukların oluşum mantığı temel bir sürece dayanıyor: Su, yerin altındaki kireçtaşı veya dolomit gibi çözünebilen kayaları zamanla eriterek dev boşluklar oluşturuyor. Kumtaşları gibi daha sert yapılar bile, onları bir arada tutan doğal çimentonun su tarafından çözülmesiyle kum tanelerine dönüşüp akıp gidiyor. Ancak en tehlikeli senaryo, yerin altında devasa bir boşluk oluşurken yüzeydeki tabakanın hiçbir şey yokmuş gibi sağlam görünmeye devam etmesiyle yaşanıyor. Üst katman yeterince sertse, altındaki boşluk iyice genişleyene kadar dayanıyor ve sonunda bir deprem, ağır bir aracın geçişi ya da sadece kendi ağırlığıyla bir anda aşağı çöküyor. Yüzey ne kadar sertse, çöküşün şiddeti ve yarattığı delik de o kadar büyük oluyor.

Obruklar her ne kadar milyonlarca yıldır gerçekleşen doğal olaylar olsa da, günümüzde bu vakaların artışında insan faaliyetlerinin payı oldukça büyük. Şehirlerdeki sızdıran su boruları, yeraltı sularının aşırı tüketilmesi ve büyük inşaat projeleri için yapılan sondajlar bu süreci hızlandırıyor. Toprağın yağmur suyunu emmesini engelleyen beton yollar ve binalar, suyun kontrolsüzce yer altına sızarak erozyonu artırmasına neden oluyor. Yeraltı su seviyesinin düşmesi, üstteki tabakayı destekleyen kaldırma kuvvetini de yok ettiği için çöküşler kaçınılmaz hale geliyor.

İklim değişikliğinin getirdiği aşırı fırtınalar ve uzun kuraklık dönemleri de bu tabloyu daha karanlık bir noktaya taşımız durumda. Uzmanlar, sismik testlerle bazı tehlikeli boşlukların önceden tespit edilebileceğini söylese de, tam olarak nereye bakılacağını bilmeden bu devasa delikleri bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor. Görünen o ki, doğanın bu aniden açılan “kara delikleri”, plansız kentleşme ve değişen iklimle birlikte modern şehir hayatının en büyük ve pahalı sürprizlerinden biri olmaya devam edecek.

Mustafa

Müsilaj Bütün Belediyeler yağmur sularını arıtmadan denize ulaştırmayın dere nehir ve atık suları denize ulaştırmayın. Belediyeler iş makinalarını çürütmeyin göl yataklarındaki toprağı temizleyin yağmur yağdığında daha çok suyunuz olur..Dere nehir yataklarını genişletin sakın daraltmayın.!derinleştirin, Arıtılmış şehir sularını kuruyan veya kurumaya yüz tutmuş göllere obruklara pompalayıp denizleri arıtılmamış şehir yağmur suları ve kanalizasyon sularını denize ulaştırmayın. Yağmur suyunu yapay göller,geniş edere ve nehir yatakları ile karada tutun. Karada kalan bizim denize ulaşan bizim değildir. nehir ve derelerin denize ulaştığı yerde derinleştirin denizi iç kısımlara doğru gelmesini sağlayın bir köprüler yıkılmaz, denize atılan çöpleri deniz insanlığın yüzüne çarpar.
