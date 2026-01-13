Saniyeler içinde devasa çukurlar: Obruklar modern şehirlerin kabusu oldu
Saniyeler içinde oluşan obruklar, artık sıradan doğal olaylar olmaktan çıkıp modern şehirler için ciddi ve gizli bir tehdit haline geldi; 2025’te yer kabuğundaki hareketlilik dünya genelinde gözlemlendi. Yerin altından aniden gelen uğultulu bir çöküşle yolların yutulduğu, binaların uçurumun kenarında asılı kaldığı sahneler artık sadece felaket filmlerine özgü değil. Geçtiğimiz yıl İngiltere'de bir kanalın tabanının çökmesiyle iki teknenin oluşan dev bir çukura yuvarlanması, bu korkutucu doğa olayını tekrar gündeme taşıdı. Türkiye dahil, Dünyanın dört bir yanından gelen haberler, obrukların 2025 yılında adeta birer “yer yutan canavar” gibi mesai yaptığını gösteriyor. Kaliforniya'da bir okulun bahçesinde açılan 10 metrelik dev delikten, Bangkok’ta ana yolları felç eden devasa göçüklere kadar pek çok olay, yer kabuğunun ayaklarımızın altından çekilmeye başladığı hissini uyandırıyor. Bu durum o kadar ciddi bir hal aldı ki, ABD Kongresi obrukları haritalamak ve nedenlerini araştırmak için özel bir yasa tasarısını gündemine taşıdı.