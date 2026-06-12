Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı
Şişli’de 2016 yılında evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur’un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Şişli Fulya’da bulunan evinin önünde 24 Mart 2016 tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur’un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, B.G., F.K. ve S.K.’nin tutuklanmasına karar verdi.