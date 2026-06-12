  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya bugün itibariyle yasakladı: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu İşte dev projenin 8 yıllık karnesi! TANAP tarih yazdı Mavi vatan doktrininin önemi bir kez daha ortaya çıktı: Doğu Akdeniz'de kirli ittifak! Avrupa’ya Siyonistler mi ayar veriyor? Sandığa müdahale şüphesi yeni ülkelere sıçradı Seren Serengil’den sosyal medyayı karıştıran hareket! Ölü köpeğini denize soktu Netanyahu‘nun İran korkusu: Nükleer kavgamız olmasa atom bombasını çoktan yapmışlardı Siyasi yalan tescillendi! CHP'nin yıllardır dillerinden düşürmediği "128 milyar dolar" algı operasyonunun koca bir yalan olduğu en yüksek mahkeme tarafından tescillendi! Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği Batman ve Van'da 11 gözaltı! 5 yıllık cinayette düğüm çözüldü! CHP’nin tescillenen yalanına Berat Albayrak’ın avukatından açıklama! Hakikat er ya da geç ortaya çıkar
Gündem Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı
Gündem

Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

Şişli’de 2016 yılında evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur’un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şişli Fulya’da bulunan evinin önünde 24 Mart 2016 tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur’un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, B.G., F.K. ve S.K.’nin tutuklanmasına karar verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23