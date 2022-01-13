Aynısefa kremi faydaları nelerdir? Aynısefa kremi nasıl yapılır?

Güçlü ve dirençli bir yapıya sahip olan aynısefa çiçeği güneşin, killi toprağın, kumlu arazinin olduğu her yerde yetişebilir.

Aynısefa kremi nedir?

Aynısefa çiçeği ilaç ve kozmetik alanında kullanılan bir bitkidir. Oldukça dayanıklı ve güçlü bitkidir. Estetik açıdan diğer çiçeklerle yarışır ve aynısefa faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da cilt bakımı konusunda dikkat çeken bir konu olmuştur. İbrahim Saraçoğlu, bir uzman tavsiyesiyle çiçekten elde edilen kremleri kullanmayı önermektedir.

Aynısefa kremi faydaları

-Ciltteki yaraları iyileştirme konusunda oldukça etkilidir.

-Kan temizleyici özelliği vardır ve Hepatit A-B-C riski varsa hemen müdahale edebilir.

-Böbrek iltihabı, damar iltihabı konusunda en iyi bitkisel çözümdür.

-Krem şeklinde kullanırsanız, aynısefa ayak mantarı rahatsızlığınızı düzenli kullanımda yok edebilir.

-Mide parazitleriyle savaşır; midenizi sağlığına kavuşturur.

-Ciltteki siğillere karşı en iyi çözümdür. -

-Onikiparmak bağırsağı ülserini giderir.

-Düzenli kullandığınız takdirde aynısefa egzama sorunlarınızı giderecektir.

-Aynısefa bitkisinin saplarından elde edilen aynısefa suyu ; siğil ve uyuz hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılır.

-Cilde oldukça faydalı olan aynısefa cilt lekeleri ve cilt kanserlerinde de etkisini gösterir.

-Düzenli kullanımda aynısefa kremi cilt lekeleri ve yaşlılık lekelerini giderici özelliğe sahiptir.

-Açık yaralara ve alerji durumlarına karşı kullanmak istediğinizde; lütfen doktorunuza danışınız.

Aynısefa kremi yüze sürülür mü?

Aynısefa yüz kremi cildinizde meydana gelen sivilce ve akneler üzerinde kullanılabilen bir kremdir. Bu bitkiden üretilen krem türleri vücudun hemen her bölgesinde kullanılabilir. Cilt üzerindeki leke ve problemleri geçirmek için ise günde 2 ya da 3 defa kullanmak yeterli oluyor. Bu krem türü düzenli bir şekilde kullanıldığında etkilerini daha fazla görebilme imkanı elde edebilirsiniz.

Aynısefa kremi nasıl kullanılır?

Cildinizde bulunan sorunun durumuna göre periyodik olarak kullanılması gereken bir kremdir. Aynısefa kremini kullanma konusunda bir sınırlama bulunmaz. Doğal bir içeriği olduğundan emin olunduğunda sabahları ve akşamları düzenli olarak kullanırsanız kısa süre içerisinde etkilerini görebilirsiniz. Kremi mutlaka temiz ve kuru cilt üzerine uygulamanız gerekiyor. Nohut büyüklüğünde alarak problemin olduğu bölgeye sürün ve hafifçe masaj yapın. Kremi sürdükten sonra bölgeyi kapatmamalısınız.

Aynısefa kremi nasıl yapılır?

Aynısefa kremi yapımı oldukça basittir.

5 damla kekik yağı

5 damla lavanta yağı

250 gram vazelin ya da tereyağı

20 gram kadar Aynısefa çiçeği

100 gram lanolin

Hazırlanışı

Bu malzemeleri temin ettikten sonra kremin yapımına başlayabilirsiniz. 250 gram tereyağını düşük ısıda eritin. İçerisine 20 gram kadar Aynısefa bitkisini atın ve 4 ya da 5 dakika kadar pişirmeye devam edin. Bu karışımı cam bir kase içerisine koyun ve 1 gün ağzı kapalı bir şekilde bekletin. Bir gün boyunca dinlendikten sonra karşımı çok hafif bir şekilde ısıtın ve tülbentten geçirin. Bu karışıma da 100 gram lanolini eklemeniz gerekiyor. Karıştırdıktan sonra ise 5 damla lavanta ekleyerek 5 damla kekik yağını karıştırın. Son halini buzdolabında bekletin. Kremi 6 ay içerisinde tüketmiş olmanız gerekiyor.