Aynı yöntemle ağzınıza bile sürmeyin! Sağlıklı yiyeceği kabul ediliyor ama yoğurtla yenmesi büyük hata!

DÜNYANIN EN SAĞLIKLI YİYECEĞİ

Dünyanın en sağlıklı yiyeceği olarak kabul edilen ve pek çok uzman tarafından önerilen yiyecek, genellikle ‘süper besin’ olarak adlandırılan ıspanak, sağlık açısından birçok fayda sağlayan besin maddeleri ile dolu.

YOĞURT EMİLİMİ AZALTIYOR MU?

Ispanak, pazı, pancar yaprağı gibi sebzelerden yapılan yemekler genellikle yoğurtla birlikte yeniyor. Bunun sağlık açısından bir sakıncası yok. Ancak ıspanağın yoğurtla birlikte yenmemesine dayanak olarak yoğurttaki kalsiyumun yararlılığının azalması gösteriliyor.

YOĞURT EMİLİMİ ARTIRIYOR MU?

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Ispanağın içindeki demirin emilimini engelleyen yoğurt veya süt değil. Ispanağın içinde zaten var olan kalsiyum ve okzalat, demir emilimini azaltıyor. Ancak engellenmesi demek hiç emilmemesi anlamını taşımıyor. Bir miktar demir ve bir miktar kalsiyum yine de emiliyor. Ispanak, zengin bir kalsiyum kaynağı. Kendi içerisindeki okzalat, kalsiyum emilimini azaltıyorsa, biz de ıspanağı yoğurtlu yiyerek kalsiyum alımı arttırılmış olunuyor.

DEMİRİN EMİLİMİ ÇOK DÜŞÜK

Ispanağın içindeki bu demirin emilimi de çok düşük. Çünkü ıspanak aynı zamanda okzalat adının verdiğimiz bir bileşiği de bol miktarda içeriyor. okzalat da demirin emilimini engelliyor. Ispanak, bu nedenle kullanılabilir demir kaynağı olarak zengin değil.

HAYVANSAL DEMİR DAHA VERİMLİ

Demir; ‘hem demir’ ve ‘hem olmayan demir’ olarak iki sınıfta değerlendiriliyor. Bunların farkı ise vücutta emilim durumları. Hem demirin vücutta emilim oranı yüzde 25 ila 30 civarında. Hem olmayan demirin emilimi ise yüzde 4 ila 15. Hayvansal demir kaynaklarının bir kısmı hem demir bir kısmı hem olmayan demir. Bitkisel kaynaklı demirin ise tamamı hem olmayan demirdir. Bu da demir için hayvansal kaynakların biyo yararlanımının daha verimli olduğunu gösteriyor.