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Siyaset 'İnsan canı bu kadar ucuz' Aynı yerden alınan ekmeğin içinden yine ip çıktı!
Siyaset

'İnsan canı bu kadar ucuz' Aynı yerden alınan ekmeğin içinden yine ip çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 16:30:00 - 2023-09-15 16:34:16

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde daha önce içinden ip çıkan ekmekle gündeme gelen büfe, yine aynı iddiayla gündeme geldi.

9 Eylül Cumartesi günü Kapaklı İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldızkent bölgesinde bulunan bir büfeden ekmek alan Onur B.’nin aldığı ekmeğin içinden bir avuç çuval ipi çıkmıştı.

15 Eylül Cuma günü aynı büfeden ekmek alan Fatma Y.’nin de ekmeğinin içinden 10 santim uzunluğunda ip çıktı.

Yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Fatma Y., "Sabah çocuğum ekmek aldı. Öğlen yemek için ekmeği kırdığımızda içerisinden ip çıktığını gördüm. İnsanların canını düşünen yok." dedi ve "İnsan canı işte bu kadar ucuz" yorumunu yaptı.

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