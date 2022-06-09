Aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adana-Kozan'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AIK 465 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolu Sıralif mevkisinde takla attı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yine aynı mevkide 01 AGN 382 plakalı otomobil ile 38 DN 657 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.