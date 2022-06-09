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Aktüel Aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Aktüel

Aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 22:07:00 -
Aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana-Kozan'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AIK 465 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolu Sıralif mevkisinde takla attı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yine aynı mevkide 01 AGN 382 plakalı otomobil ile 38 DN 657 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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