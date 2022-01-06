Aynı yalan tekrarlandı! Haydar Baş'ın partisi CHP ile yarışıyor

Yeni Akit Ankara

Bağımsız Türkiye Partisi, iftira ve fitnede CHP ile yarışa girdi. 20 Aralık’ta doların düşüşüne ilişkin çeşitli iftiralarda bulunan BTP Sözcüsü Emre Polat, partisi adına yaptığı açıklamada, “20 Aralık gecesi bir şekilde piyasaya sokulduğunu düşündüğümüz 40 milyar dolar ne zaman çekilecek ve çekildiğinde başımıza neler gelecek?” diye sordu.

BTP Sözcüsü Emre Polat konuyla ilgili açıklamasında, “20 Aralık gecesi bir şekilde piyasaya sokulduğunu düşündüğümüz 40 milyar dolar ne zaman çekilecek ve çekildiğinde başımıza neler gelecek? Çiçeği burnunda, gözleri ışıl ışıl bakanımız Sayın Nurettin Nebati her şeyi anlamış ama bir türlü genel başkanımızın 40 milyar dolar çıkışını anlayamamış. Sayın bakanım siz doların 18 TL’lerden 12 TL’lere düştüğü anda verdiğiniz ‘Lan nasıl’ tepkisi ile o olayı bile kavrayamadığınızı itiraf etmişken, böyle bir konuyu anlamanızı beklemiyoruz zaten. Hele hele 40 milyar dolar konusuna ekran ekran dolaşıp cevap yetiştirirken verdiğiniz şu tepki hiç ama hiç milli değil. ‘Türkiye’de öyle bir paraya neden ihtiyaç olsun ki, zaten Türkiye piyasası sığ bir piyasa’ Türkiye gibi dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi arasında olan bir ülkeyi, ülkenin ekonomi bakanının bu kadar küçük görmesi anlaşılır gibi değil. Sayın Bakan siz inansanız da inanmasanız da ülkemiz çok büyük bir ülkedir, güçlü bir ekonomidir ve daha da güçlü olacaktır” dedi.

“40 milyar dolar piyasadan ne zaman çekilecek?”

Muhalefetin de 20 Aralık gecesi yaşanan olayı hala idrak edemediğini ifade eden Polat, “Biz muhalefetin de bu konu özelinde olayı hala idrak edemediğini ve asıl sorulması gerekenler dururken, konuyu bambaşka yerlere götürdüğünü düşünüyoruz. Mesela o gece kimin dolar satıp ertesi gün kimin dolar aldığı ve bu süreçten kimlerin ne kadar para kazandığı konusuna odaklanmak doğru değil diye düşünüyoruz. Çünkü ülkemizde dolar almak, dolar satmak suç değil. Spekülasyon, önden bilgi alarak bu işlemleri yapmak tabii ki suç ama konu o değil, o olmamalı. Biz ısrarla şunun tartışılmasını istiyoruz. O gece bir şekilde piyasaya sokulduğunu düşündüğümüz 40 milyar dolar piyasadan ne zaman çekilecek ve çekildiğinde ekonomimizin başına neler gelecek? O zaman yaşanacak yıkımın şimdiden öngörülmesi ve ekonomimizin nasıl bir oyun sahasına dönüştürüldüğünü anlatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın ölümü sonrası yerine oğlu Hüseyin Baş gelmişti.