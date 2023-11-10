Aynı hat aynı rezalet! İETT arızaları seriye bağladı
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri arıza ve kaza haberleriyle rekor kırarken artık aynı hat üzerinde birden fazla arıza meydana gelmeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde aynı güzergah üzerinde meydana gelen İETT arızasına aynı hat üzerinde yine bir arıza meydana geldi.
Önce Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak il il gezen, seçim kaybedilince CHP Genel Başkanlık koltuğuna göz diken en son da Özgür Özel'i destekleyerek Özel'in Kılıçdaroğlu ile savaşına taraf olan İmamoğlu, İstanbul'u orta yerde bıraktı.
İmamoğlu tüm bu işleri yaparken, İETT arıza ve kaza rekoru kırarken, artık arızalar aynı hat üzerinde tekrar etmeye başladı.
Daha önce de arıza meydana gelmişti
Akit ihbar hattına ulaşan vatandaşlar, Beşiktaş-Beyoğlu hattında DT-1 No'lu otobüsün Ulus Esenevler durağında arıza yaptığını belirtti.
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