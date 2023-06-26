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Siyaset Aynı gün içinde iki farklı parti ile anlaşma yapmış!
Siyaset

Aynı gün içinde iki farklı parti ile anlaşma yapmış!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 12:33:00 -
Aynı gün içinde iki farklı parti ile anlaşma yapmış!

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 15 vekil açıklamasının ardından o süreci anlattı.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 15 vekil açıklamasının ardından o süreci anlattı.

İYİ Parti'nin aynı gün iki parti ile anlaştığını söyleyen Aksoy, CHP ve Demokrat Parti'nin bundan haberdar olmadığını söyledi. Aksoy; "CHP ile 15 vekil transferi yapıldığı günün gündüz saatlerinde seçimlere İYİ Parti, Demokrat Parti üzerinden seçimlere katılacağı konusunda uzlaşmıştı" diyen Aksoy devamında da, "Böylece aynı gün içinde iki farklı parti ile anlaşma yapıldı. İkisinde de teklif İYİ Parti tarafından gelmişti. CHP Ve Demokrat Parti birbirinden haberleri yoktu" dedi.

Partisinin kurultayında konuşan Akşener, “Bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” demişti.

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Yorumlar

HII

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