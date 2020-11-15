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Gündem Aynı evde kaldığı aile dostunu defalarca bıçakladı
Gündem

Aynı evde kaldığı aile dostunu defalarca bıçakladı

Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu 15 bıçak darbesiyle yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 02:30:00 -
Aynı evde kaldığı aile dostunu defalarca bıçakladı

Verilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde M.D. (26), aynı evde kaldığı aile dostu Y.S'yi (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, 15 bıçak darbesiyle Y.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Y.S'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, saldırgan genç polis ekiplerince gözaltına alındı.

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