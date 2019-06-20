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Aynı aileden birden fazla kişi TOKİ’ye başvuruda bulunabilir mi?

TOKİ’den ev alacakların sıkça sorular sorulardan biri de Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi? TOKİ ev alma şartları neler? Kimler TOKİ’den ev alabilir? Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına- yalnızca bir adet başvuru yapılabilmektedir.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:12
Aynı aileden birden fazla kişi TOKİ’ye başvuruda bulunabilir mi?

TOKİ’den ev alacakların sıkça sorular sorulardan biri de Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi? TOKİ ev alma şartları neler? Kimler TOKİ’den ev alabilir? Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına- yalnızca bir adet başvuru yapılabilmektedir.

Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ taksitleri ne kadar 2019 TOKİ taksit ödemeleri nasıl oluyor?

TOKİ’den alınan evler kiraya verilir mi?

TOKİ'den alınan ev satılır mı? TOKİ’den alınan ev nasıl satılır

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:12
  1. Aynı aileden birden fazla kişi TOKİ’ye başvuruda bulunabilir mi?
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