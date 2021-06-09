Aynes çalışan sayısını binin üzerine çıkardı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilmeye başlanan Aynes Gıda, 5 yıllık süreçte üretim, istihdam ve ihracatta önemli başarı gösterdi. Denizli-Antalya kara yolu üzerinde 1997 yılında süt, peynir, yoğurt, ayran ve yem sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan Aynes Gıda, eski yöneticilerinin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından 9 Aralık 2016’da TMSF’ye devredildi. Yeniden yapılanma içerisine giren ve 4,5 yıldır TMSF’nin atadığı idareciler tarafından yönetilen firma, geçen yıllar içinde performansını artırarak İstanbul Sanayi Odasının (İSO) son açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 215. sırada yer aldı. Aynes Gıda Üst Yöneticisi Murat Hocalar, kapasitesiyle ön plana çıkan tesisin, kötü imajından TMSF sayesinde kurtulduğunu, artık başarılarla gündeme gelmenin hem işçileri hem de ilçeyi mutlu ettiğini söyledi. Şirketin işlediği süt miktarının yüzde 106 arttığına işaret eden Hocalar, şu bilgileri verdi: “Tesiste 2016 yılında günde ortalama 528 ton süt işlenirken bu yıl mayıs ayında günlük ortalama 1090 tona çıktı. 2017’de 773 milyon lira olan ciro da geçen yıl 1,5 milyar liraya yükseldi. Bu yıl için 2 milyar 168 milyon liralık ciro hedefimiz var. Şirketi devraldığımızda istihdamımız 900 kişi civarındaydı. Çalışan sayısını 2021 yılında 1060’a çıkardık. Bu alanda büyümeye devam edeceğiz. Şirketimiz gerek süt gerekse yem iş ünitelerinde, satın almalardan kaynaklanan kur riskini, etkin satın alma yöntemleri ve ürün fiyat geçişleri ile yönetmeye çalışıyor. Türkiye süt pazarının lider şirketi olma hedefiyle çalışmalara devam ediyoruz.”

“24 pazara girmeyi başardık”

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, sağladığı istihdam ve oluşturduğu ekonomik iklimle Aynes’in 60 binden fazla haneye katkı sağladığını belirtti. Geçmişte 5 ülkeye ürün gönderirken 2018-2020 döneminde 24 pazara girmeyi başardıklarını ifade eden Gülal, şöyle devam etti: “İhracatta yılın 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 büyüme sağladık. Yılın ilk çeyreğinde ulaştığımız 5,5 milyon dolarlık dış satımı yıl sonunda 16,3 milyon dolara çıkarmayı öngörüyoruz. AB ülkelerinin ardından Çin’e ihracat izni alınmasıyla ilk sevkiyat gerçekleştirildi. KKTC’de oluşturduğumuz bayilik ağı da rakamlara yansıdı. Tüm bu ekonomik performans sonucu şirketin aktif büyüklüğü 4 yılda 494 milyon liradan 665 milyon lira seviyesine çıktı.”