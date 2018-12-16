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Aynel Arap, Türk askerini bekliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Fırat’ın doğusunu huzura kavuşturacağız" açıklamasının ardından gözler Suriye'de terör örgütü PYD/YPG işgal altında tuttuğu bölgelere çevrildi. Aynel Arap'ta (Kobani) sessizliğin hakim olduğu görüldü.

16 Aralık 2018 Pazar 13:12
Aynel Arap, Türk askerini bekliyor!

PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizliğin hakim olduğu görüldü. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizlik hakim.

Sınırda önlemler arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız" açıklamasının ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgede herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı görüldü. Sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:12
  1. Şanlıurfa
  2. Aynel Arap
  3. kobani

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