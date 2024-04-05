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Kadın - Aile Ayna temizlemenin basit yolu! Malzemeleri ele alın: 1 çay kaşığı eklenmesi tertemiz yapıyor…
Kadın - Aile

Ayna temizlemenin basit yolu! Malzemeleri ele alın: 1 çay kaşığı eklenmesi tertemiz yapıyor…

Yeniakit Publisher
2024-04-05 22:50:00 - 2024-04-05 22:51:09
Ayna temizlemenin basit yolu! Malzemeleri ele alın: 1 çay kaşığı eklenmesi tertemiz yapıyor…

Ayna temizlemenin basit yolu pek çok insanın ihtiyacı haline gelebiliyor. Çünkü ayna yüzeylerinde oluşan lekeler, kirli bir görüntü oluşturur. Ayrıca sürekli temizlenmesi bir zaman sonra uğraştırıcı hale gelmesine neden olabilir. Öte yandan bu noktada tercih edilecek bir yöntem, aynayı pratik bir şekilde temizleyebiliyor. Detaylar haberimizde…

Ayna yüzeylerinde kullanıma bağlı olarak el ve parmak izleri oluşabilir. Ayrıca bu izler temizlenmediğinde kirli bir görüntü oluşturur. Bu nedenle pek çok insan tarafından ayna temizleme işlemi sıklıkla tekrarlanabiliyor. Ancak ayna temizleme işleminin sürekli yapılması, bir zaman sonra uğraştırıcı hale dönüşmesine neden olabiliyor. Öte yandan bu noktada tercih edilecek bir yöntem, pratik bir şekilde aynaları tertemiz yapabiliyor.

AYNA TEMİZLEMENİN BASİT YOLU

Ayna temizlemenin basit yolu, 1 çay kaşığı sirke eklenmesi ile pratik bir şekilde gerçekleşiyor. Nitekim ayna temizlemenin basit yolu için gerekli malzemeler aşağıda yer alıyor.

· 1 çay kaşığı sirke.

· Bulaşık parlatıcısı.

· Bulaşık deterjanı.
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· Su.

· Ayna temizleme işlemi için cam silme bezi veya mikrofiber bez.

UYGULANIŞI

· Ayna temizleme işlemi için gerekli olan malzemeler karıştırılır ve bir sprey şişeye doldurulur.

· Elde edilen karışım güzelce çalkalanır ve temizlenmesi gereken aynalara sıkılır.

· Ardından cam silme bezi veya mikrofiber bez yardımı ile dikey ya da yatay hareketlerle ayna temizleme işlemi gerçekleşir.

· Bu sayede ayna temizleme işleminin basit bir şekilde tamamlandığı görülebilir.

Not: Aynaların üretim malzemesi farklı hassasiyet gösterebilir. Bu nedenle yukarıdaki yöntem mevcut aynaya zarar verebilecek nitelikteyse, uygulanması tavsiye edilmez.

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