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Aktüel Ayn İsa beldesini Esed rejimine devretmeye direnen YPG/PKK, Rusya ile gerilimi tırmandırıyor
Aktüel

Ayn İsa beldesini Esed rejimine devretmeye direnen YPG/PKK, Rusya ile gerilimi tırmandırıyor

YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırına 35 kilometre uzaklıktaki Ayn İsa beldesinde gösteri düzenleyerek Rus askeri yerleşkesini taşlattı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 20:45:00 -
Ayn İsa beldesini Esed rejimine devretmeye direnen YPG/PKK, Rusya ile gerilimi tırmandırıyor

AYN İSA/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini Beşşar Esed rejimine bırakmasını isteyen Rusya'ya, askeri karakolu taşlatarak karşılık verdi.

YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynul Arab ilçesinin güneybatısında yer alan Ayn İsa'daki gösteri için diğer yerleşimlerden araçlarla yandaşlarını ve sivil giyimli mensuplarını taşıdı.

Belde merkezinde, Rus askerlerinin karakol olarak kullandığı okulun önünde toplanan kalabalık, Türkiye ve Rusya karşıtı sloganlar attı.

Rusya'yı, Ayn İsa'yı YPG/PKK'nın elinden almaya çalışmakla suçlayan kalabalık, askeri karakolu taşladı.

Terör örgütü flamaları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan resimleri taşıyan kalabalığa Rus askerleri müdahalede bulunmadı.

- Rusya'nın girişimleri

Rusya, aralık ayının ilk günlerinden itibaren terör örgütü ile Suriye Milli Ordusu askerleri arasında çatışmaların artması üzerine YPG/PKK'nın rejime alan açmasını, beldedeki varlığını ve görünürlüğünü azaltmasını istedi.

Örgütten, Esed rejiminin kamu hizmetlerini üstlenmesine izin vermesini talep eden Rusya, son iki haftadır beldenin tümüyle rejime devredilmesi için baskı yapıyor.

YPG/PKK ise Rusya'nın taleplerine direnerek, Suriye'nin kuzeydoğusundan takviye teröristler getirip beldedeki pozisyonlarını tahkim etti.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa'da örgütün kendi mevzilenmeleri dışında Rus askeri polisi ve rejim ordusuyla ortak kontrol noktaları var. Buralarda rejim ordusundan 400 civarında asker ve milis bulunduğu tahmin ediliyor. Rus askeri polisi ve rejim güçleri, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasından iki hafta sonra operasyonların beldeye ulaşmasını engellemek için buraya girmişti. Beldenin kontrolü terör örgütünde kalmıştı.

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