0553 313 94 23

AYM’nin kararı şehit ailelerini yaraladı

Geçmişte, Hendek terörüne karşı mücadele eden asker ve polislerimizi suçlayan bildiriye imza atan akademisyenleri aklayan Anayasa Mahkemesi’nin, son olarak 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan HDP’li Sırrı Süreyya Önder’i tahliye ettirmesi şehit ailelerinin tepkisini çekti.

06 Ekim 2019 Pazar 09:50
AYM’nin kararı şehit ailelerini yaraladı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Sürekli teröristlere verdiği destekle gündeme gelen AYM’nin skandalları bitmek bilmiyor. Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli yapılan Hendek operasyonlarında görev yapan asker ve polislerimizi suçlayan 1128 akademisyene yönelik ‘Hak ihlali’ kararı vererek aklayan Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i de, ‘Hak ihlali’ kararıyla akladı. Daha önce casuslukla suçlanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında “hak ihlali” kararı veren AYM’nin, son olarak, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası istenilen PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında da ‘Hak ihlali’ kararı vermesi, AYM’nin ne kadar güvenilir sorularına neden oldu.

“AYM güvenilirliğini yitirdi”

AYM’nin güvenilirliğini yitirdiğini söyleyen Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Akit’e yaptığı açıklamada “AYM’nin verdiği kararı kesinlike tanımıyoruz” dedi. AYM’nin terör yandaşlarını sevindirdiğini söyleyen Mehmet Yavuz, “Daha önce hendek operasyonlarında görev yapan asker ve polisimizi suçlayan akademisyenleri de AYM aynı kararla akladı. Devletimizin AYM’ye müdahale etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AYM’nin bu skandal kararları bizi derinden yaralıyor” diyen Yavuz, “Sırrı Süreyya Önder’in cezaevi çıkışında yaptığı açıklamalarda gittiği yolda devam edeceğini açıkça söyledi. Öcalan ile kol kola gelmiş bir adamı böyle serbest bırakmak bize yapılan bir haksızlıktır. Devletimiz AYM’ye müdahale etmesi gerekiyor. Bu bütün şehit ve gazi ailelerinin ortak fikridir. Açık açık terör örgütlerini destekleyenleri serbest bırakması normal değil. Bu bırakılanların terör örgütleriyle kesinlikle bağlantısı var” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 09:50
  1. Ankara
  2. AYM
  3. Anayasa Mahkemesi (AYM)
  4. HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder
  5. Can Dündar
  6. Erdem Gül
  7. PKK
  8. Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz
  9. Akit
  10. AbdullahÖcalan

YORUM YAZ

  • ahmetahmet17 dk önce
    arkadaşlar aym bu kararı kanundaki hangi maddeler göre alabiliyor.bu maddeleri kim getirmiş gerçekten bunuda bilmek istiyorum.
  • aliali2 sa önce
    Üniversitelerdeki hukuk fakültelerine acil neşter atılmalı.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Irak’ta protestolar büyüyor! Eylemciler TV kanallarına saldırdı
  1. Irak’ta protestolar büyüyor!..
  2. MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki
  3. Irak Meclis Başkanı: Ben de sokağa..
  4. TBMM'de bu hafta
  5. Frigya'da turist sayısı giderek..
  6. Okullara dadanan çetelere geçit yok!..
  7. Ekipler gizli bölmeyi buldu!..
  8. Antalya temsilcilerinden Fenerbahçe'ye..
  9. Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
  10. Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip..
  11. Yahyalı elmasında verim arttı
  12. 'SEDA' ilk ihracat görevine hazır
  13. Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
  14. Fatih Terim'den maç sonu açıklaması:..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması..
  16. 130 bin metal işçisinin sözleşme..
  17. Hz.Ali’nin tercihte zorlandığı iki nimet
  18. Van'daki trafik kazasında 1 polis..
  19. 'İki şoförden biri seyir halindeyken..
  20. Ünlü hip hop yıldızı Maik Jahnke,..
  21. Yeni Malatyaspor'un en skorer sezonu
  22. Peygamber Efendimiz’in mirası
  23. FETÖ, ByLock'tan önce de gizli program..
  24. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
  25. Batı Şeria'da Yahudilerden ırkçı saldırı
  26. Türkiye'nin en modern külliyesi "Büyük..
  27. Deplasman kralı Yeni Çorumspor!
  28. Yedi İklim’de şiire doyacaksınız
  29. Turizme Yeni Ekonomi Programı
  30. Rejimin İdlib'e saldırısında bir çocuk..
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu