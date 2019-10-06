AYM’nin kararı şehit ailelerini yaraladı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Sürekli teröristlere verdiği destekle gündeme gelen AYM’nin skandalları bitmek bilmiyor. Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli yapılan Hendek operasyonlarında görev yapan asker ve polislerimizi suçlayan 1128 akademisyene yönelik ‘Hak ihlali’ kararı vererek aklayan Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i de, ‘Hak ihlali’ kararıyla akladı. Daha önce casuslukla suçlanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında “hak ihlali” kararı veren AYM’nin, son olarak, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası istenilen PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında da ‘Hak ihlali’ kararı vermesi, AYM’nin ne kadar güvenilir sorularına neden oldu.

“AYM güvenilirliğini yitirdi”

AYM’nin güvenilirliğini yitirdiğini söyleyen Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Akit’e yaptığı açıklamada “AYM’nin verdiği kararı kesinlike tanımıyoruz” dedi. AYM’nin terör yandaşlarını sevindirdiğini söyleyen Mehmet Yavuz, “Daha önce hendek operasyonlarında görev yapan asker ve polisimizi suçlayan akademisyenleri de AYM aynı kararla akladı. Devletimizin AYM’ye müdahale etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“AYM’nin bu skandal kararları bizi derinden yaralıyor” diyen Yavuz, “Sırrı Süreyya Önder’in cezaevi çıkışında yaptığı açıklamalarda gittiği yolda devam edeceğini açıkça söyledi. Öcalan ile kol kola gelmiş bir adamı böyle serbest bırakmak bize yapılan bir haksızlıktır. Devletimiz AYM’ye müdahale etmesi gerekiyor. Bu bütün şehit ve gazi ailelerinin ortak fikridir. Açık açık terör örgütlerini destekleyenleri serbest bırakması normal değil. Bu bırakılanların terör örgütleriyle kesinlikle bağlantısı var” ifadelerini kullandı.