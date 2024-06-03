AYM'den skandal LGBT kararı! "Hak ihlali" deyip, tazminata hükmettiler

Efruz Kaya adlı sapkın, 2019’da yayımlanan '20 Kasım Nefret Mağduru Transları Anma Haftası' videosunda yer aldıktan sonra aileye duyarlı haber platformları tarafından gündeme getirildi. Kendisine "sapkın" denilmesinden rahatsız olan LGBT'li Kaya, hakkındaki haberler için erişim engeli getirilmesi amacıyla çeşitli Sulh Ceza hakimliklerine dava açtı.

Sulh Ceza hakimlikleri sapkın Efruz Kaya'nın erişim engeli talebini reddetti. Kaya, Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Akit Medya Grubu, Doğru Haber ve İLKHA'nın haberlerini inceleyen AYM, eşcinsel sapkın Kaya'ya haksızlık yapıldığına hükmetti.

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8’inci maddesince korunan özel hayata saygı" hakkının da ihlal edildiğine karar veren AYM, aynı zamanda başvurucunun etkin başvuru hakkının da ihlal edildiğini belirtti. AYM, hak ihlalinin sebep olduğu manevi zarar için de sapkın Kaya'ya 10 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM'nin kararından bir bölüm şöyle:

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“Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi İ.D. ve diğerleri kararında, 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesinin temel güvencelere sahip olmaması nedeniyle ifade özgürlüğü yanında kişilik haklarına yönelik saldırılara karşı da etkin bir koruma sağlayamadığı, üstelik üçüncü kişilerce kişilik haklarına yapılan müdahaleler için makul bir başarı şansı sunabilecek ve bir çözüm sağlayabilecek nitelikte olduğu belirlenen özel hukuk yolunun da Yargıtay içtihadı ile erişimin engellenmesi taleplerine kapatıldığı hususlarını dikkate almıştır. Bu bağlamda anılan kararda, hâlihazırda erişimin engellenmesi taleplerinin reddedilmesi nedeniyle başvurucuların şeref ve itibarlarının korunması hakkına hukuki çare arayabilecekleri etkili bir başvuru yolu bulunmadığına, bu nedenle başvurucuların şeref ve itibarlarının korunması haklarıyla bağlantılı olarak etkili başvuru haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir."