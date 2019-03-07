AYM'den 'İmralı' kararı! Öcalan'ın cezaevi arkadaşı için ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde bulunan 5 mahkumdan biri olan Veysi Aktaş’ın bireysel başvurusunu karara bağladı.

“Haberleşme hürriyeti ihlali”

Yüksek Mahkeme Aktaş’ın telefonla görüşmesinin Haziran 2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında Öcalan’ın talimatlarını cezaevi dışına çıkaracağı şüphesiyle yasaklanmasının “haberleşme hürriyeti” ihlali saydı. Yüksek Mahkeme bu gerekçe ile Aktaş’a 4 Bin TL manevi Tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. 2 bin 700 TL’lik yargılama giderinin de Aktaş’a ödenmesi kararlaştırıldı. Kararın gerekçesinde; Aktaş hakkında uygulanan telefon yasağına bir süre sınırı konulmadığı, yasağın konulmasına ilişkin koşulların (Öcalan’ın talimatını dışarı iletme) değişip değişmediğinin değerlendirilmediği vurgulandı. Kararın bu şekilde uzun bir süre uygulanmasının orantısız olduğu ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu kaydedildi.





İmralı’ya nakledilen 5 mahkumdan biriydi

Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 5 terör örgütü PKK hükümlüsü 2015’te İmralı Cezaevi’ne nakledilmişti.