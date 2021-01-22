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Gündem Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!
Gündem

Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!

Türkiye’nin kurallara uymayan sosyal medya platformlarını kaldırmasını isteyen Uluslararası Basın Enstitüsü’nün batı ülkelerine karşı sessiz kalması ortaya konan çifte standartı bir kez daha gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 13:59:00 -
Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!

 yeniakit.com.tr 

Sözde 'küresel bir basın özgürlüğü ağı' olan Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’nin Twitter, Periscope ve Pinterest’e verdiği reklam yasaklarının ardından sosyal medya yasasının geri çekilmesi talebini yineledi.

IPI, geçtiğimiz Ekim ayında yasalaşan yeni sosyal medya yasası uyarınca platformların karşı karşıya kaldığı durumdan büyük bir endişe duyduğunu açıkladı.

Çifte standart 

Ancak aynı kurum Avrupa ülkelerinde sosyal medya platformlarına konan kurallara karşı hiç bir açıklamada bulunmaması ise dikkat çekti.

Türkiye’ye karşı çifte standart uygulayan kurumun Twitter’ın başkanlık seçimleri sürecinde Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının askıya almasına da sessiz kalmış gibi hiç bir tavsiyede bulunmamıştı.

Türkiye’de yasalara uymayan sosyal medya platformlarına uygulanan  yaptırımlar nedeniyle ‘medya özgürlüğü’ yaygarası koparan Uluslararası Basın Enstitüsü’nün batı ülkelerinde aynı tavrı göstermemesi kurumun güvenilirlikten uzak bir yapıda olduğunu göstermiş oldu.

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