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Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın

İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:58
Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın

İkitelli'de dört katlı iş yerinin çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahalede bulunuluyor. İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önlemeye çalışıyor.

Bu arada, müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:58
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