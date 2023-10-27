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Gündem AYM, Yargıtay'a posta koydu o kadar! Yargıda Can Atalay kavgası...
Gündem

AYM, Yargıtay'a posta koydu o kadar! Yargıda Can Atalay kavgası...

Yeniakit Publisher
2023-10-27 20:17:00 - 2023-10-27 21:28:35
AYM, Yargıtay'a posta koydu o kadar! Yargıda Can Atalay kavgası...

Anayasa Mahkemesi, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi kalkışması tutuklularından Can Atalay hakkında verdiği "ihlal" kararının gerekçesini açıkladı.

AYM'nin gerekçeli kararı, oy çokluğuyla alındı.

Üyeler Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, İrfan Fidan ve Muhterem İnce, karara karşı oy kullandı.

AYM'nin kararında, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi içtihadına aykırı davranmış, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.” denildi.

Yargıtay'a posta koydu!

Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay'ın bireysel başvurusunda, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği sonucuna varmış, ayrıca Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Atalay'ın 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçildiği, yasama dokunulmazlığına sahip olduğu konusunda kuşku bulunmadığı belirtildi.
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Atalay'ın durumunun, Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen istisna kapsamında olduğu gerekçesiyle yargılanmasına devam edildiği ve tutuklu bulunduğu anımsatılan kararda, Atalay'ın, TBMM'de yemin edemediği ve milletvekilliği görevini fiilen yerine getiremediği aktarıldı.

Bunun, başvurucunun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına müdahale anlamını taşıdığı anlatılan kararda, Yüksek Mahkemenin daha önce de benzer durumlarda hak ihlali kararlarına hükmettiği hatırlatıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Atalay'ın yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine vardığı aktarılan gerekçede, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi içtihadına aykırı davranmış, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmemiş, aksine başvurucunun anayasal haklarını 'Anayasa'nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak' daraltıcı bir şekilde yorumlamak suretiyle ihlal etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Musa

Hayinleri secim listesine aldiran da en az 10 yil verilmelidir yaa As bu pislikleri bitsin.Her hayinlik edip vekil olan  .. bizde cok bunu önüne gecmeyen devlet sucludur.

İsmail

Ayaş’a mahkemesi gerçekten güvenlik sorunudur derhal kapatılmalı yarın türkiyenin başına bela olur önlemi alınalı .
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