AYM-Yargıtay kavgasının özeti! 4 teğmenle olay bitti mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan üzerinden, Hürriyet başlık atmış:

“AYM kararına uymak zorunlu”...

Ben de anında tepkimi veriyorum:

“Yargıtay kararına uymak zorunlu değil mi?”

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Öyle ya..

Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak zorunlu ise, Yargıtay kararlarına uymak da zorunlu.. Buyrun çıkın işin içinden..

Cumhuriyet gazetesi daha kısa olarak manşetini atmış: “Uymak zorunlu”.. Devam etmiş, “Katılmayabilirsiniz, ama uymak zorunlu.”

Cumhuriyetçiler İmam Hatiplileri gerici olarak tanımlar, geniş düşünememekle suçlar, basma kalıp tezlerle hayata bakar diye suçlarlar ama..

Ben İmam Hatip mezunu bir hukukçu olarak onlara hatırlatayım.. Hiç eziklik kompleksine girmeden, onların bize suçlamalarını yazıp, karşı tezimi ulaştırayım:

“Yargıtay kararlarına uymak zorunlu. Yargıtay kararına katılmayabilirsiniz. Ama uymak zorunlu.”

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